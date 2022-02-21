ИТ-сектор Якутии работает над сохранением родных языков

ИТ-разработчики участвуют в сохранении якутского языка. К международному Дню родного языка, который отмечается 21 февраля, они представили первое в России приложение для чтения книг на национальных языках.

«Цифровизация открывает новые возможности для сохранения языков. Так, в республике активно создаются интернет-ресурсы на родных языках, в том числе с привлечением местных разработчиков, резидентов нашего ИТ-парка. В эту работу вовлечены многие представители науки, образования, культуры», – отметил глава республики Айсен Николаев.

К примеру, на днях в Якутии компания «Квантум» (резидент ИТ-парка) презентовала первое в России приложение для чтения книг на национальных языках. Мультиязычная библиотека содержит более 500 электронных и аудиокниг. Сейчас приложение доступно в AppStore и GooglePlay.

Ранее полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Якутию отмечал, что республика является «лидером с точки зрения развития высоких технологий. Создан технопарк, организована поддержка компаний. 85% объёма продаж высоких технологий на Дальнем Востоке осуществляется в Якутии».

Также в республике разработан русско-эвенкийский голосовой переводчик AYANA, основанный на искусственном интеллекте. Проект посвящён популяризации эвенкийского языка. В перспективе — создание приложения на других языках коренных малочисленных народов.

В 2020 году якутский язык включили в сервис Яндекс.Переводчик. Любое якутское слово или фразу можно автоматически перевести на один из 98 языков мира.

Сейчас в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН ведётся масштабная работа над созданием машинного фонда якутского языка, куда войдёт не только электронная версия Большого толкового словаря якутского языка, но и терминологические словари, морфологический анализатор. Аналогичные машинные фонды будут созданы для эвенкийского, эвенского, юкагирского языков.

Напомним, в 2019 году в Якутске прошла международная конференция ЮНЕСКО по вопросам сохранения и развития языков мира в киберпространстве.