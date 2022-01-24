История Якутии. Гражданская война в Арктике

Более ста лет назад произошли события, навсегда изменившие ход отечественной истории. Грянула Октябрьская революция, которая не только разделила людей по политическим убеждениям: на левых и правых, монархистов и эсеров, большевиков и анархистов, но и стала причиной народной междоусобицы. Память о тех событиях сохранилась не только в книгах, воспоминаниях очевидцев и хрониках боев, но и в обелисках, поставленных погибшим в то смутное время. Такие захоронения есть в каждом уголке России-матушки…

Как-то автору на глаза попалась любопытная информация о солдатах 273-го Петроградского полка, в годы Гражданской войны оказавшихся в Арктике без продовольствия и обмундирования, и то ли замерзших там, то ли погибших от голода и болезней. Братская могила находится на севере Якутии, в Булунском районе и охраняется государством.

Собравшись написать об этом материал, мы, честно говоря, даже не подозревали, что из этого выйдет, ведь информацию о гибели отряда пришлось собирать фактически по крупицам. В итоге получилась почти детективная история. Как выяснилось позже, много лет назад в официальные документы, составленные якутскими чиновниками, закралась досадная ошибка, которую нам вместе с местными краеведами удалось исправить. Историческая правда, в конце концов, все-таки восторжествовала. Однако, обо всем по порядку.

Итак, вот что было известно в самом начале расследования. В якутском селе Кюсюр Булунского района есть братская могила солдат 273-го Петроградского полка. Сколько человек там захоронено — непонятно, имена красноармейцев история тоже не сохранила. В 1952 году, на месте гибели военных, комсомольцы установили памятник, символизирующий пирамиду из штыков. А с 1976 года этот монумент вошел в список объектов культурного наследия регионального значения и с тех пор находится под охраной государства. В реестре он значится под №52, там же указано время гибели солдат — 1918 год

Из досье:

Булунский район Якутии (административный центр — поселок Тикси) на севере и северо-востоке омывается водами моря Лаптевых, Новосибирские острова — Восточно-Сибирским морем. Это один из наиболее крупных улусов Якутии. Снежный покров здесь держится в среднем 220-250 дней. Зимой максимальная скорость ветра зимой достигает 35 м/с, летом – 20 м/с. Эта территория людьми была освоена давно. Коренные жители – эвены и якуты – приспособились к тяжелым условиям Заполярья благодаря обилию рыбы и дичи.

Загадки в этом журналистском расследовании начались почти сразу. Дело в том, что ни в интернете, ни в архивах — ни якутских, ни российских, нет никаких (!) упоминаний про 273-й Петроградский стрелковый полк. Его как будто никогда не существовало. Мы нашли информацию лишь про его «тезку» — 273-й стрелковый полк войск НКВД. В годы Великой Отечественной войны он был сформирован в Новосибирске из комсомольцев, введен в состав 10-й стрелковой дивизии войск НКВД, и в августе 1942 года отправлен на фронт.

Первым делом звоним в Департамент по охране объектов культурного наследия Якутии. Ведь если есть памятник истории, то у него обязательно должен быть паспорт, в котором написано, когда поставлен, кому, когда отреставрирован. В общем, все необходимые сведения. Увы, в департаменте оказалось лишь фото самого монумента, подтверждение от Булунской районной администрации, что памятник все еще стоит на месте. И все, больше никаких документов.

Ситуацию нам прокомментировала ведущий специалист департамента Галина ФИЛИППОВА:

— Да, действительно, судя по тем документам, которые у нас есть, а именно по постановлению Совета Министров Якутии от 1976 года, он числится как памятник 273-му полку. Монумент находится далеко и мы его еще не паспортизировали. В деле толком нет никаких документов. Куда они могли деться? Скорей всего, находятся где-то в республиканском архиве.

Как же так получилось? Памятник есть, в реестре он числиться, к монументу то и дело ходят в походы местные школьники и любопытные туристы, интересующиеся Арктикой, которые с ним фотографируются. А никакой информации по полку нет. Пришлось вновь звонить в Якутию и общаться с местными историками.

Один из самых известных специалистов по Гражданской войне в Якутии, журналист, историк, краевед Петр КОНКИН, как оказалось, об этом полке и никогда не слышал. Но на всякий случай перебрал по нашей просьбе весь свой большой архив.

— То, о чем вы рассказываете, никак не может произойти в 1918 году. Ну не мог там оказаться в это время красный отряд! Дело в том, что в Булунском районе советская власть там появилась только в 1930 году, а до этого переходила от белых к красным и наоборот. По этому полку у меня нет никакой информации. В Якутии его точно не было. Скорей всего, в документах его спутали с другим полком из Петрограда, который прибыл к нам в 1922 году, для подавления мятежа белоповстанцев. Это был 226-й Петроградский полк.

О чудо, лишь после этого все стало вставать на свои места.

226-й Петроградский полк образован в Петрограде, сформировали его из питерских рабочих-полиграфистов и солдат-добровольцев лейб-гвардии Волынского полка, первыми выступившими против самодержавия в феврале 1917 года. Полк входил в состав 26-й Златоустовской дивизии. 14 июня 1922 года прибыл под командованием Соколова в Якутск на теплоходе из Иркутска в распоряжение 5-й армии. В распоряжении полка было 12 пулеметов и 4 орудия. Полк участвовал в операциях по освобождению окрестностей Якутии от белых формирований. Самое значительное сражение кадровые военные полка дали в селе Никольцы близ Якутска. По разным данным в нем погибло от 130 до 1000 белоповстанцев. В годы советской власти одну из улиц этого села назвали Петроградской, в честь бойцов 226-го полка.

За помощью мы обратились к ответственному секретарю Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александру Дьяконову. И вместе с ним нашли разгадку этой запутанной истории в книге известного якутского историка Владимира Пестерева «Гражданская война на северо-востоке России и антикоммунистические выступления в Якутии (1918-1930 гг.).

Выяснилось следующее: 25 июня 1922 года после разгрома белых в Якутске и его окрестностях сто красноармейцев 226-го Петроградского полка были направлены на зачистку белоповстанцев на север, в низовья реки Лены. С собой у них был провиант на 10 месяцев. Проведя там несколько успешных операций по ликвидации белого движения, отряд разделился. В декабре отряд из 64 красноармейцев оказался в селе Казачье Усть-Янского района и был блокирован там противником. Оставшись без своих командиров (одного убили в перестрелке, второй пропал без вести, не вернувшись из разведки — Т.К.) отряд выдержал долгую осаду, длившуюся в течение несколько месяцев.

24 апреля 1923 года красноармейцы вышли пешком из Казачьего и отправились на север в другой район — в поселок Кюсюр, надеясь переправиться через реку, прибыть в поселение Булун и оттуда отплыть в Якутск на пароходе. Многокилометровый поход занял 25 дней. Для плохо одетых и голодных людей это был самый настоящий подвиг. Следует учесть тот факт, что в это время на севере Якутии стоят трескучие 40-градусные морозы, метет пурга. На себе истощенные люди тянули поставленное на салазки военное снаряжение. Дошли не все… В конце мая 1923 года небольшой отряд прибыл в Кюсюр в надежде как можно скорее переправиться на другой берег реки Лены, там сесть на первый прибывший в этот район теплоход и уехать в Якутск. Но увы, этим мечтам не суждено было сбыться. В планы экспедиционеров вмешалась погода. Если быть точнее, то начавшийся ледоход. В итоге, все оставшиеся в живых участники похода умерли от цинги. Местные жители похоронили солдат в Кюсюре перед зданием бывшей церкви. Сколько человек находится в могиле и их имена неизвестны.

Как же так получилось, что в якутском реестре памятников истории указан абсолютно другой полк?

Александр ДЬЯКОНОВ, секретарь Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

— Судя по всему, эта ошибка в реестре памятников пошла аж с 1976 года, когда его только составляли. Может быть, ошибся краевед, который составлял эти данные, может в типографии цифры неверно перепечатали. Как говорится, человеческий фактор…

— И в течение 40 лет ошибку никто не исправлял? Она просто кочевала из реестра в реестр?

— Получается так. Сейчас этим вопросом как раз занимается наше общество. Идет работа по переоформлению памятников истории. Пока мы обследуем город Якутск (столица Якутии — Т.К.) и ближайшие к нему районы, выявляем новые объекты. До Булунского района, где находится памятник Петроградскому полку, думаю, доберемся года через два. Далековато, да и накладно очень. Республика у нас очень большая. Скажу сразу, таких ошибок море и это далеко не научная сенсация. Мы сейчас работаем над общим реестром памятников истории и культуры РФ и стараемся исправить все ранее допущенные недочеты. Проблема в том, что многих памятников уже давно не существует. Уверяю вас, что ошибка непременно будет исправлена.