07.12.2020
22:29
219

Культура

История в лицах

Ытык-Кельский литературно-художественный музей-заповедник «Таатта» с весны этого года ведет проект по атрибуции своих коллекций. Богатейший фонд, который требует изучения. Возможно, на этих старых фотоснимках вы узнаете своих знакомых, друзей, родственников. Пролистайте страницы , столько судеб, историй, загадок…Сотрудники музея просят связаться по номеру +79841125128 или оставить свои комментарии, если у вас имеется информация по ээээтим фотографиям.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх