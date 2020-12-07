07.12.2020
22:29
219
Культура
История в лицах
Ытык-Кельский литературно-художественный музей-заповедник «Таатта» с весны этого года ведет проект по атрибуции своих коллекций. Богатейший фонд, который требует изучения. Возможно, на этих старых фотоснимках вы узнаете своих знакомых, друзей, родственников. Пролистайте страницы , столько судеб, историй, загадок…Сотрудники музея просят связаться по номеру +79841125128 или оставить свои комментарии, если у вас имеется информация по ээээтим фотографиям.
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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