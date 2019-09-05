История успеха: «Русский Экспорт»

Мед — приморский, логистика — «амурская», рынок сбыта — китайский: такова формула успеха приморской компании «Русский экспорт». На внешнем рынке предприятие работает с 2015 года, но только в последнее время решило «взять в оборот» приморский мед. Как признается руководитель «Русского экспорта», анализ рынка КНР позволил определить три продукта, пользующихся наибольшим спросом. И мед — одна из топовых позиций. В 2019 году компания стала победителем федерального этапа Всероссийской премии «Экспортер года», которую проводит Российский экспортный центр. О том, как выйти на международный рынок и уверенно себя там чувствовать, рассказывает руководитель и основатель компании «Русский Экспорт» Илья Романов.

Начать с импорта спецтехники из Китая и полностью сменить ориентацию – таков был путь приморского предпринимателя. Свое предприятие «Русский экспорт» Илья Романов зарегистрировал в 2017 году. До этого, у него в активе уже были попытки строить бизнес на китайском рынке. Еще в 2015 году он решил попробовать свои силы в дистрибуции приморских рыбных консервов на рынок Поднебесной. Перед тем как принять решение и заняться экспортом, Илья Романов занимался поставками спецтехники из Китая на внутренний рынок дальневосточного региона и имел большой опыт работы с китайскими партнерами. Но изменения в курсе валюты кардинально поменяли ориентацию бизнеса.

— Я стал экспортером, поскольку увидел, как сильно поменялась экономическая обстановка в стране — стали более выгодными экспортные потоки нежели импортные, ввиду разницы курса. Да и обстановка благоволила к развитию внутреннего производства и выходу на международные рынки, — рассказывает Илья Романов.

В активе у бизнесмена было обучение в КНР и опыт жизни в Поднебесной, а также успешно реализованный проект по импорту китайской спецтехники. Казалось, что успех уже в кармане. Однако в работе с экспортом приморских консервов на китайский рынок оказалось много неожиданного.

— Рынок очень сложный оказался. Дело в том, что консервы в Китае тяжело воспринимаются и в большинстве случаев попадают в категорию «еды для животных». Однако, мы смогли вывести консервы марки «Доброфлот» в продукцию премиум класса и продавали их достаточно дорого — до 300 рублей за банку. В чем-то мы немного перевернули рынок и мировоззрение на определенный сектор продукции, но самое главное мы научились конкурировать.

Тогда нам стало ясно, что с китайскими компаниями можно успешно конкурировать только в премиальном сегменте рынка, который тут активно развивается. Причины могут быть разные, но суть одна: должна быть ярко выраженная уникальность продукции, которая на фоне огромного количества различных предложений будет выделяться. Анализ рынка КНР выявил три локомотивные позиции, на которые есть стабильный спрос на продукцию из России. Это мука, масло и мед.

— Если мука и масло — это высоко пороговые инвестиции, которые требуют долгосрочных вложений и раскачки, то мед — это низкий порог инвестиций и достаточно быстро можно выйти на окупаемость, — говорит экспортер.

Теперь предприятие «Русский Экспорт» является успешным производителем и поставляет на китайский рынок крупные партии липового приморского меда. Бренд назвали с заявкой на успех: «Царская пасека». В 2018 году компания отгрузила в КНР порядка 70 тонн липового меда — это примерно 10% от всего экспорта меда с Дальнего Востока. Это максимальный объем поставок этого продукта одной компанией в 2018 году

— Зачастую все проблемы российских компаний с выходом на рынок КНР связаны с отсутствием информированности о правилах и требованиях китайского ветконтроля, китайских ГОСТов и так далее. Когда мне говорили о том, что необходимо здесь создавать какие-то лаборатории и какие-то вещи дополнительно открывать, я всегда на эти вещи отвечал так: необходимо просто выстроить правильный обмен информацией между нашими профильными ведомствами, — делится Илья Романов.

Для организации максимально оперативных поставок в КНР компания «Русский экспорт» выстроила свою внутреннюю логистику: товар берут в Приморье, а вот доставку в Поднебесную строят через Амурскую область. «Так быстрее», — объясняет Илья Романов.

— Мне удобнее работать так, — говорит Илья Романов. — В Амурской области понятные правила и продуманная логистика — если в Приморье до границы нужно ехать 150 км, то в Амурке всего 800 метров. Так я могут через Благовещенск пересечь границу за час, в то время, когда на приморских пунктах пропуска мне потребуется несколько суток.

Бизнес ждать не может, говорит приморский предприниматель. Только оперативность поставок может обеспечить конкурентное преимущество на внешнем рынке. За первые шесть месяцев 2019 года компании ДФО экспортировали товаров и услуг на сумму 13,9 млрд. долларов США. В 2018 году по данным Дальневосточного таможенного управления, объем экспорта субъектов Дальнего Востока составил 28,214 млрд долларов. Из них две трети — это минеральные продукты (17,2 млрд) и топливо (16,4 млрд). Примерно по 10% составляют продовольствие и сельскохозяйственное сырье, по 5% — продукция машиностроения и древесина.

ДОСЛОВНО:

«Для российской экономики очевидна необходимость развития экспорта, в первую очередь, несырьевого неэнергетического. И российские компании уже делают впечатляющие шаги по освоению иностранных рынков. Весомый вклад в продвижение отечественной продукции за рубеж вносит и Дальневосточный федеральный округ. Премия «Экспортер года» была учреждена для поддержки и развития отечественного бизнеса, ориентированного на экспорт. Нам важно отметить «чемпионов» экспортной деятельности, признать на государственном уровне их достижения. Общее количество участников Премии в этом году уже превысило 1200 компаний, из них порядка 100 являются представителями Дальневосточного федерального округа. Наибольшей популярностью по ДФО пользовались номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», куда подали заявки более половины всех соискателей премии по ДФО.», — комментирует Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра.