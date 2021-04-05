05.04.2021
04:11
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Общество

История саха из Форт-Росса и Аляски

Официальная группа «Саха диаспоры» продолжает серию постов о истории Северной Америки:

Источник: https://www.instagram.com/p/CNO1GVVMFi_/
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