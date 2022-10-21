История с хэппи-эндом: горожанин спас ребенка от гибели

Житель Якутска спас мальчика, провалившегося под лед, сообщает «Якутск вечерний».

В понедельник, 17 октября, два малолетних мальчика катались на велосипедах… по озеру! Естественно, в какой-то момент один из них просто ушел под воду. Могла случиться большая беда, если бы не герой нашего времени. Александру КОЗЛОВУ 34 года. Он работает мастером (шлифовка, покраска, ремонт) в компании «Мастер-дом» и был у заказчика объекта на 7-м километре Покровского тракта. Стечение обстоятельств: этот мужчина там оказался волею судьбы…

Александр КОЗЛОВ, герой:

— Я работал на объекте на Покровском тракте, было около 17–18 часов. Вдруг слышу: кто-то стучит в окно и орет. Выглянул, а там маленький мальчик. Кричит: «Помогите, Макс тонет!». Я успел понять, что они катались на льду на велосипедах. Конечно, ломанулся сразу. Озеро не так далеко от дома, где я работал.

— Прямо в воду сиганул?

— Ну конечно! У меня у самого 11-летний сын, каждый папа бы так сделал. Прыгнул в воду, только успел выкинуть на берег телефон. Действовал на автомате. Понимал, что главное — это время.

— Что было с ребенком?

— Он лежал на спине примерно в 15 метрах от берега, не плакал, что-то бормотал, был в сознании. Захлебывался. Я так понял, что в таком положении он лежит уже достаточно давно. Молодец, не распустил нюни, до конца держался на плаву. Второго мальчика я криком отправил за кем-нибудь из соседей. Он убежал, да так и не вернулся. Испугался, наверное, что взрослые ругать будут. Я пытался мальчика вытащить на лед, но у меня не получалось, потому что он под его тяжестью проламывался. Как они умудрились кататься там на великах? Потом я сам проломил лед и начал плыть к берегу, держа ребенка одной рукой. Наконец нащупал дно, где мне было по горло. Тащил еле как.

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