История российского триколора: свобода, покровительство Богородицы, державность

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Его история богата и содержит множество загадок.

Электронный фонд Президентской библиотеки позволяет подробно узнать об одном из официальных символов России. В этом читателю помогут редкие текстовые и аудиовизуальные материалы, цифровые копии которых представлены на интернет-портале библиотеки. Документы находятся в одной из четырёх базовых коллекций – «Государственная власть».

История флага уходит своими корнями в Средневековье. «Стяги и знамёна до Петровской Руси подразделялись на знамёна Великих Государей, большия или „Великия“ полковыя, полковыя и сотенныя, – пишет П. И. Белавенец в своём исследовании «Краткая записка о старых русских знамёнах» (1911). – Наибольшее значение, безусловно, имели так называемыя Великого Государя знамёна. Они ближе всего подходили по значению к нынешнему штандарту, ибо указывали присутствие Государя. Более определённое указание о первых из них относится к знамени, бывшему с Великим Князем Дмитрием Донским в Куликовской битве в 1380 году…»

Как именно выглядело знамя, достоверно не установлено. «Об этом знамени можно с уверенностью сказать только то, что оно было большого размера, с изображением образа Нерукотвореннаго Спаса. Полотнище знамени, по указанию некоторых исследователей, было чёрное, а по другим – чербное или червчатое, т. е. красное. Размеры знамени неизвестны, а по форме, вероятно, оно было „косынкою“», – отмечает П. И. Белавенец.

Ну а по-настоящему необходимость в государственном стяге, особенно в торговом флоте, возникла уже при царе Алексее Михайловиче Тишайшем. Тогда-то впервые и появилось привычное нам бело-сине-красное полотнище. Об этом на видеолектории из серии «Знание о России», которые регулярно проводятся в Президентской библиотеке, рассказал ответственный секретарь Геральдического совета при Президенте РФ Глеб Калашников: «Флаги обязаны своим рождением новому времени, развитию мореходства, и не просто мореходства, а появлению больших флотов. Флотов крупных национальных государств. Насущно важной задачей на море было определить, чей перед тобой корабль и как с ним, соответственно, поступать: можно ли на него напасть, или, наоборот, нужно уносить от него ноги как можно скорее, или к нему нельзя подступиться, потому что это корабль нейтральной державы, или что это свой, которому нужно спешить на помощь. И тогда родились флаги».

Калашников подчёркивает, что Пётр Великий в начале своего царствования строго следовал традициям, введённым отцом: «Когда Посольство Великое отправлялось в Европу, ему была написана длинная подробная инструкция, что ему надлежит делать. В первом десятке пунктов – а вообще их там чуть не 60 – одним из заданий посольства была покупка белых, синих и красных гарусов на флаги морские».

Впрочем, некоторые учёные полагают, что у императора-преобразователя были другие мотивы. Е. Н. Воронец в своей книге «Какие цвета установлены историей и русскими законами для отличительно русского всесословного и государственного флага?» (1892) сообщает: «Цвета красный, синий и белый были древними государственными цветами Голландии, и Император Пётр I, вероятно, из уважения к Голландии, где сам Царь и Россия впервые приобрели познание в мореплавании, принял цвет этой страны для русских только торговых и купеческих судов».

В свою очередь П. И. Белавенец утверждает, что такой флаг некоторое время использовался и на военных кораблях – до появления Андреевского: «В 1700 году, отправляясь в Керченский поход, Царь сам начертал рисунок флага для кораблей – он имеет три горизонтальных полосы Белая-синяя-красная. Именно под таким флагом направился в Константинополь корабль „Крепость“… Сколько времени этот флаг был военным, я указать не могу, вероятно до 1703 года, когда был объявлен „стандарт во образ креста святого Андрея“».

После Полтавской битвы в 1709 году, когда Россия стала называться империей, государь захотел обновления решительно во всём. Это касалось и знамени. Государственным стал штандарт нового образца – жёлтый флаг с чёрным двуглавым орлом, на груди которого в белом щите изображён святой Георгий, побеждающий дракона. Подробно о разработке этого флага рассказывается в документальном фильме «Государственные символы России. Фильм 2. Флаг России» (2007–2008), который доступен для просмотра на портале Президентской библиотеки.

Вернулся триколор – и стал единственным флагом России – только в 1896 году, незадолго до коронации последнего императора Николая II. Об этом подробно пишет Белавенец в своей работе«Цвета Русского Государственного национального флага» (1910), копия которой доступна на портале Президентской библиотеки: «Именно в это время три цвета флага, ставшего национальным, получили официальное толкование. Белый цвет символизировал свободу и независимость, синий – цвет Богородицы, покровительствовавшей России, а красный означал державность».

После революции 1917 года бело-сине-красный стяг снова был заменён – на этот раз на красное советское знамя. Вновь триколор поднялся над нашей страной 22 августа 1991 года. Тогда чрезвычайная сессия Верховного совета РСФСР постановила считать его официальным символом России.