История революции: Якутская школьница — победительница III международного литературного конкурса

Дочь-орденоносец

Хочу поделиться своей материнской радостью за дочь, Еву ЕГОРОВУ, 14 лет, ученицу 8 класса средней школы №1 города Якутска, ставшую в конце апреля 2019 года победительницей III Международного литературного детского конкурса.

В нем приняли участие школьники не только со всех концов нашей огромной России, но из Украины, Белоруссии, Узбекистана, Словакии. Конкурс имеет историко-патриотическую направленность.

Темы посвящены разным страницам нашего прошлого, что современным детям знать нужно, должно и полезно, причём приветствуется личная точка зрения конкурсанта на то или иное событие истории, творческий подход к заданию. Тема 2018 года — “Причины Великой Октябрьской социалистической революции в России 1917 года”.

У Евы получилось самой написать большое стихотворение “История революции”, в котором она отразила в полной мере основные этапы этого события мирового масштаба. Авторитетное жюри однозначно присудило Еве Егоровой из далёкого Якутска первое место в её возрастной группе от 12 до 14 лет, наградив не только дипломом победителя, но и почётным орденом ЦК КПРФ “100 лет Ленинскому комсомолу” с удостоверением на право ношения за подписью председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА.

Такой первый большой успех, надеюсь, приобщит Еву к серьезному занятию творчеством, что помогает человеку не только в учебе, но и в дальнейшей жизни. Когда-то ее папа, Валентин Владимирович ЕГОРОВ, будучи в том же возрасте, очень гордился врученным ему значком “50 лет комсомолу Якутии”, долго носил его, не снимая. Теперь он гордится дочерью, которая удостоена уже аж целого ордена к 100-летию Ленинского комсомола. Годы идут, но связь времен и поколений остается!

Анна ЕГОРОВА, учитель русского языка и литературы средней школы №1, г. Якутск.

Мы, гордимся тобой, Ева!

Якутский реском КПРФ сердечно поздравляет ученицу 8 класса школы № 1 г. Якутска Еву Егорову с победой в престижном литературном конкурсе. Желает ей творческих успехов, покорения новых вершин, веры в свой талант! Ты талантлива и неповторима. Мы гордимся тобой, Ева!

Надеемся на то, что к участникам следующего традиционного литературного детского конкурса, который стартует 1 сентября 2019 года, прибавятся и другие школьники Якутии.

Вячеслав КУЛИЧКИН, второй секретарь Якутского рескома КПРФ.