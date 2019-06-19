История продажи новорожденного ребенка: хэппи-энд для одних, суд для других

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летней жительницы города Якутска в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

По данным следствия, в июне 2017 года обвиняемая на территории Перинатального центра Республиканской больницы № 1 Национального центра медицины встретилась со своей знакомой и совершила сделку купли-продажи своего новорожденного ребенка.

В ходе сделки женщина передала новорожденную дочь, находившуюся в силу своего возраста в беспомощном состоянии, своей знакомой, которая не имела детей.

Руководствуясь желанием иметь и воспитывать ребенка, покупательница приняла новорожденную, после чего передала матери девочки в качестве оплаты за ребенка денежные средства в размере 300 тысяч рублей наличными.

При этом обвиняемая оформила отказ на дочь, и в последующем ребенок был удочерен новой семьей.

На протяжении полутора лет женщина воспитывала малыша, но вскоре продавец настойчиво предложила ей купить другого своего ребенка. На этой почве между женщинами возник конфликт, который послужил поводом для обращения женщины, купившей ребенка, в правоохранительные органы.

Cледствие совместно с сотрудниками ПДН провело большую работу по установлению условий жизни и воспитания проданной девочки.

Семья, в которой оказался младенец, имеет все условия для создания качественных условий развития девочки. Женщина, совершившая покупку ребенка, искренне раскаялась в своем противоправном поступке, объяснила его большим желанием иметь и воспитывать детей. Она содействовала следствию в установлении всех обстоятельств совершенного деяния.

В этой связи следствием принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении нее в связи с отсутствии в ее действиях состава преступления.

Следствием собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного заключения. Обвиняемая признала вину в совершенном преступлении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.