История одного невероятного проекта

Арт-галерея «Ургэл» начала уникальную ретроспективу, на своей странице в Инстаграм рассказывает об истории своего создания.

@ urgel_art_gallery свою работу с невероятно яркого и глобального по масштабу проекта. В июне 1993 года в Якутске открылась международная выставка «Arts from the Arctic» («Искусство Арктики»), проект охватил пять арктических регионов – одна за другой открылись выставки на Аляске, в Сапми (Швеция, Норвегия, Финляндия), Гренландии, на Острове Вельфин (Северо-Западные территории Канады) и конечным пунктом этого северного пути была Республика Саха (Якутия), Якутск.

Якутию посетили тогда коренные жители заполярной Арктики, скандинавских стран, Гренландии, Канады, Аляски и России. Художники из Канады, Швеции, Норвегии и Аляски торжественно установили стилизованный тотемный столб авторства Эдуарда Пахомова, явившийся олицетворением, неким отправным пунктом искусства коренных жителей Арктики. Эмблема международной выставки над галереей – бегущий олень (автор Рональт Сенунгетук (Аляска) – символизировал единые корни объединившие народы циркумполярья. Арт-галерее было дано созвучное той атмосфере название – «Ургэл», означающее в переводе с якутского – «плеяда звезд». Плеяда северных звезд – союз, общность художников Арктики.