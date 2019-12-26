История любви Владимира Солодова

Премьер-министр Якутии в неформальной обстановке

В зимний вечер 25 декабря в якутском балагане на территории Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского состоялась неформальная встреча председателя правительства Якутии с журналистами. Автором идеи оказался Афанасий НОЕВ, руководитель департамента информационной политики Администрации главы и правительства республики. У дверей гостей встречал радушный хозяин, директор музея Николай БУГАЕВ, в недавнем прошлом сам крупный чиновник, а потому всех знающий в нашем политическом истеблишменте.

Уютно потрескивали дрова в камельке. Гости с удовольствием селфились.

Ньюсмейкер Владимир Солодов искренне отвечал на вопросы журналистов. Тон задал Федор ГРИГОРЬЕВ, шеф-редактор «СахаМедиа», который предложил коллегам не превращать неформальную встречу в банальную пресс-конференцию. Он и задал вопросы про личную жизнь премьера.

Владимир Солодов происходит из московской семьи. Его мама занялась генеалогией, и выяснилось, что их род живет в Москве достаточно давно. Еще в нашествие Наполеона, то есть в 1812 году предки жили в Белокаменной. Дворянских, графских корней и другой голубой крови нет, были ремесленники, горожане.

Его бабушка, родители, все три родных брата и их жены, он сам и его жена окончили МГУ. Родители создали студенческую семью, поженились на старших курсах.

Отец его преподаватель, окончил мехмат МГУ. Мама тоже по образованию математик, работала в энергетике, в сложные годы развала страны и «челночила».

Все три родных брата живут в Москве. Один из них работает в банке, другой священник, третий – фотограф.

Сам Владимир Викторович до 2015 года жил в столице. И тогда считал, что он не любит Москву: «Экология плохая. Многовато людей…»

Любимыми местами в Москве назвал Замоскворечье, Кузнецкий мост, Ботанический сад, от которого жили не так далеко. Любимый его пеший маршрут в Москве – от Воробьевых Гор к одноименному парку, оттуда через Кремль и Красную площадь к Кузнецкому мосту.

Солодов признался, что он сознательно хотел переехать в регион работать. Причем, под началом сильного руководителя, вторым лицом. Сначала его учителем на Дальнем Востоке был Юрий ТРУТНЕВ, сейчас в Якутии – Айсен НИКОЛАЕВ.

С будущей женой познакомились в Московском госуниверститете, но они были уже не студентами. Он преподавал. Она работала медиком. Свел их проект по изготовлению инновационного медицинского прибора в стенах МГУ. Она участвовала как медик, он как экономист.

Она и сейчас работает в Москве по своей профессии, и не так быстро может свернуть проекты, чтоб переехать в Якутию. 2020 год Солодов встретит в Москве. Планирует, что по весне жена переедет к нему в Якутск. «Тогда вы ее и увидите, ведь на фотографиях она еще не была замечена, — улыбнулся ньюсмейкер. — Детей у нас еще нет, но скоро исправимся».

2021 год супруги хотят встретить в Якутске как местные жители.

На неформальной встрече премьер-министру задавали много других вопросов, в основном, по работе. Но именно на этом мероприятии он раскрылся как личность и человек.

Формат встречи у камелька понравился журналистам. Они предложили продолжить такие мероприятия.