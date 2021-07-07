История любви Емельяна Ярославского и Клавдии Кирсановой – в День семьи

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и жены Февронии.

В этот день в 11:00 ч и 15:00 часов Якутский музей им. Ярославского приглашает гостей на экскурсию «Любовь в эпоху революции» по Дому-музею Емельяна Ярославского.

Во время экскурсии можно будет познакомиться с уникальными экспонатами и услышать историю любви и семейной жизни семьи Ярославских – Емельяна Ярославского, советского партийного и государственного деятеля, чье имя носит наш музей, и его жены Клавдии Кирсановой.

Дата и время проведения: 8 июля в 11:00 ч. и 15:00 ч.

Вход по входным билетам музея.

Конт.тел.: 42-51-74, 89644201703