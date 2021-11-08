«История игрушек» в НХМ!

С 10 ноября 2021 года Национальный художественный музей РС (Я) приглашает на выставку «История игрушек».

«История игрушек» — это выставка-приключение, выставка-путешествие, своеобразным героем которой становится сам посетитель, и побывать на которой будет интересно и детям, и взрослым. На вернисаже любого зрителя ждет волшебная атмосфера, настоящее предвкушение и ощущение праздника, погружение в магическую ауру.

Основу экспозиции составили произведения народного и декоративно-прикладного искусства. С незапамятных времен Россия славилась своими народными промыслами. Среди них — Мстёра, Федоскино, Палех, Дымково, Филимоново. Вещи, которыми люди каждый день пользовались в своей обычной жизни, украшались мастерами как настоящие произведения искусства. Именно в них сконцентрирована вся красота народной мысли, ее мечтательность, тяготение к сказочному повествованию.

Большую часть произведений народных промыслов на выставке составляет дымковская игрушка — один из русских народных глиняных художественных промыслов. Возник в заречной слободе Дымково. Возникновение игрушки связывают с весенним праздником Свистунья, к которому женское население слободы Дымково лепило свистульки из глины в виде коней, баранов, козлов, уток и других животных; их красили в разные яркие цвета. Благодаря своей пластике, простоте узоров, яркости палитры, дымковская игрушка широко изучается и используется в детском творчестве, воплощаясь в виде рисунков, изделий из глины и других материалов.

Также на выставке экспонируется филимоновская игрушка – художественный промысел, сформировавшийся в деревне Филимоново Одоевского района Тульской области. Благодаря особой глине, которая залегает в районе Одоева, жители деревни издавна лепили посуду, продавая её на местных базарах. Как и в большинстве гончарных промыслов, мастера работали семьями, сдавая продукцию перекупщикам или самостоятельно на базаре.

Особую сказочность, волшебную и детскую, создают такие произведения на экспозиции, как орехокол «Щелкунчик» (1994), кинетическая игрушка «Колесо обозрения» (1980-е) Беркутова И.Р.; скульптуры «Иван-царевич» (1947), «Встреча серого волка с Красной Шапочкой» (1950) Добрынина П.И.

Выставка открыта для посетителей с 10 ноября 2021 г. по 15 января 2022 г. в основном здании НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, III этаж.

Режим работы: среда с 12.00 до 20.00 (касса до 19.30), четверг-воскресенье с 10.00 до 18.00 (касса до 17.30). Понедельник-вторник – выходные дни.

Вход по прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов).

Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.