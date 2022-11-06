История и призраки центра Якутска

Не все знают, что у центра города очень богатое прошлое и он полон не только историческими данными, но и богат на различный городской фольклор. На данный момент ничего не известно про аномальную активность в этом месте, но раньше, судя по рассказам, оно кишело «живностью». Но для начала немного о самом этом месте, а потом и пойдут сами байки.

Судя по плану это место уже давно было застроено. На карте видно, что рядом, на месте гостиницы «Полярная звезда» было кладбище при храме. Судя по плану оно не должно пересекать ближайшие улицы, но этого точно сказать никто не может.

Еще известно, что на этом месте была баня — место для гаданий и прибежище для нечистой силы.

Иоанно-Предтеченская церковь

Была построена в 1820 году В послереволюционное время церковь была закрыта; в её здании находились: городской радиоотдел, городская телефонная станция, детский сад, общежитие. Снесена в 1992 году. На месте храма построена гостиница «Полярная звезда», сейчас называется отель Azimut.

Само здание ТРК раньше было зданием «Сахаполиграфиздата», здесь была типография и офисы.

На месте здания раньше находилась центральная баня №1, позже — библиотека им. В.Г. Белинского (фото 1961 г.). В начале 90-х библиотека была разрушена и на его месте построено здание НИПК «Сахаполиграфиздат» (фото 2005 г.).

Первым руководителем новой типографии был будущий мэр Якутска И.Ф. Михальчук. Открытка из проекта студии «TTL» «Якутск – вчера и сегодня» выпуск №2 2005 г.

Вообще этот район не отличался спокойствием. Там было много деревянных домов с которыми связаны легенды.

Рядом с LG-центром, где сейчас стоит «Сургутнефтегаз» стоял деревянный дом. В последние годы он пустовал и говорят что если какой то бедолага пытался заночевать, то он оказывался на улице.

И якобы одного из ночующих выволок невидимка за ногу и оставил на улице. В другом деревянном доме, где LG-центр, по ночам можно было увидеть лицо призрачного старика. Появлялся он на втором этаже здания.

А теперь о самой истории, связанной с Сахаполиграфиздатом.

Рассказ очевидца: работала я в «Сахаполиграфиздате». Задолго до моего туда устройства в туалетной кабинке умерла от сердечного приступа женщина. Хватились ее только к вечеру. И, естественно, ходили по этому случаю по типографии страшилки. Я, слушая их, только посмеивалась. Пока мне крупно не «повезло». К какому то празднику от правительства поступил многотысячный срочный заказ на книгу. Поэтому нас с напарницей заставили работать в 2 смены. Ну и мне досталась ночная.

Первые 4 дня я работала спокойно, а потом началось. Представьте себе огромный цех, потолки под 4 метра, и вместо двери огромная(от пола до потолка)железная воротина на рельсах. И я в этом цехе одна! Кабинки, и стол для обедов находятся в не поля зрения с рабочего места, поэтому я эту воротину всегда наглухо закрывала, чтобы слышать, если кто то зайдет. Стою возле машины, спиной к воротам, слышу- дверь открывается. Я оглядываюсь, а ворота на месте. Но я явственно слышала, что их открывали!! За ту смену эти звуки повторялись несколько раз.

Еще одна смена: время уже часа 3 ночи, план я почти выполнила, ну и решила сделать перерыв — чайку попить. Кабинки расположены квадратом, вход сбоку, а посередке стол. Налила я чая, развалилась на стульчике, сижу, и слышу, шаги за кабинками. Я чуть чаем не поперхнулась.

Замерла, прислушиваюсь — кто-то явно ходит. По звуку — в тапочках. Выхожу — нет никого! Все углы цеха обшарила- тишина. Чай пить уже перехотелось, доклепала быстро обложки и домой побежала. Потом опять период спокойствия.

Дня за 2 до окончания этого заказа стою около машины, время под утро, и боковым зрением вижу, что между станками что то двигается- на кошку похоже, ну или на комок шерстяной. резко обернусь — ничего. Час меня так глючило, решила сделать паузу. Выключила машину, пошла перекусить. Иду и вслух себе говорю: заработалась, от недосыпа мерещится всякое, нету никаких привидений. Только зашла за кабинки, бракованные переплеты как грохнутся на пол, будто из со всей силы швырнули. А лежали они у нас на табуретке, сваренной из железных трубок. Аккуратной стопочкой, к стене прижатые. Я думала, что у меня сердце остановится! Потом заказ доделали, и мы стали в одну смену работать. Ничего больше не происходило. Правда, было еще такое: с работы уходим, закрываем окна, свет гасим, цех запираем на ключ и сдаем его на вахту. Утром приходим, все окна нараспашку. У охраны спрашиваем- говорят: мы не открывали окна. Мы, правда, на ветер грешили.

Дмитрий Михайлов, для сетевого издания SAKHALIFE.RU