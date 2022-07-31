История городского самоуправления в музее Якутска

2022 год явился для Якутска годом многих знаменательных юбилеев. Значимой для города датой стало 200-летие Якутской городской Думы. К данному событию Музей истории города Якутска 21 апреля открыл большую выставку «Выражая волю и интересы горожан». В экспозиции отражены известные и неизвестные до сих пор факты истории Якутска, нужно отметить, на совсем небольшой площади удалось показать много событий, имен, судеб.

Историю городского самоуправления в России можно было бы начать с реформ Петра I. Указами от 30 января 1699 г. он вывел городское население из-под воеводского управления и предоставил горожанам право выбирать бурмистров. Но после смерти Петра магистраты были существенно ограничены в правах и преобразованы в ратуши с подчинением их губернаторам и воеводам.

Реформаторским шагом в наделении горожан собственным парламентом стала «Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской Империи» 1785 года. Подписавшая этот документ Екатерина II разработала четкую систему органов городского самоуправления: общая городская дума, шестигласная дума и градское общество. Именно из-под пера великой императрицы вышел термин «городская дума». Право участвовать в выборах имело все городское население, записанное в один из шести разрядов Городовой обывательской книги. Первый разряд составляли все, кто владел недвижимостью независимо от происхождения, звания и занятий; второй — гильдийские купцы; третий — цеховые ремесленники; четвертый — иногородние и иностранные гости, которые «приписались к городу»; пятый — именитые граждане (ученые, имевшие университетские и академические аттестаты, художники, композиторы, а также банкиры, оптовые торговцы, судовладельцы), шестой разряд составляли посадские горожане, которые кормились «промыслом или черной работой».

Однако в провинциях реализация Городового положения столкнулась с большими трудностями. Пришлось в глубинке вводить упрощенное самоуправление: непосредственное собрание всех горожан и небольшой выборный совет из представителей разных групп городского населения для осуществления общих дел. В небольших населенных пунктах, где не было городских дум, местное самоуправление продолжали осуществлять городовые магистраты и ратуши.

План города Якутска 1770 г.

Ратуша ведала и якутскими обывателями. Официально статус города Якутск получил в 1708 г., когда был включен в роспись городов Сибирской губернии. Полную картину городских жителей второй половины 18 века дает «План города Якутска 1770 г.», копия которой экспонируется в музее.

В данном документе отображено 374 дома. Интересно, что в отличие от других городов Якутск отличался демократичностью в заселении территории и не делился на сословные кварталы: по соседству проживали и дворянин, и казак, и купец. По сословной принадлежности основное население составляли казаки. Следующим по количеству шли мещане. Затем – купцы и дворяне. Значительную часть горожан составляла администрация и духовенство.

Жители г. Якутска

22 апреля 1805 г. Якутск стал центром новой самостоятельной области. По новому статусу получил особую администрацию во главе с городничим. Был создан городской магистрат из двух бургомистров и четырех ратманов. Звучит солидно, но вид и состояние Якутска были далеки от столичного. В 1806 г. в Якутск прибыла академическая экспедиция доктора медицины И.И. Редовского. В дневнике он описал город: «Якутск издали имеет выигрышный вид…Город построен широко, но без плана…Правильных улиц в Якутске нет, кроме одной…В городе стоит вода, которая не высыхает…Жители Якутска в общем малосостоятельные, есть только два-три действительно богатых купца». Нужно полагать, что малосостоятельное население не могло и думать о самоуправлении.

Прорыв дала деятельность М.М. Сперанского. Он – великий ум, реформатор, государственный деятель, однако со сложной судьбой, любимец Александра I, изгнанный от и вновь призванный, «светило русской администрации». В 1822 г. с предложений Сперанского начинаются преобразования направленные на изменения системы управления Сибирью. На основе титанического труда «светила бюрократии» — результатов трехлетней ревизии Сибири и работы специально созданного в Петербурге Сибирского комитета Александр I принял целый ряд законов: «Учреждение для управления Сибирских губерний», «Устав об управлении инородцев», «Устав о ссыльных», «Устава о сибирских городовых казаках» и др. С этого времени начался новый этап в развитии восточных окраин Российской империи, в том числе городских органов управления.

3. М.М. Сперанский

Становление городского общественного управления проходило сложно, медленно. До Якутска нововведения дошли поздно.17 мая 1856 г. Главное управление Восточной Сибири предписало Якутскому областному правлению упразднить городскую ратушу и взамен учредить Якутскую городскую думу. 4 июля ратуша была переименована в городскую думу, таким образом, в Якутске официально утвердился орган самостоятельного, общественного, управления. Должность городничего заменялась городским головой. Бюджет думы строился на основе купцово-гильдейских сборов, обывательских взносов, мелких налогов, штрафов, процентных отчислений от казенной питейной продажи, дополнялся различными специальными сборами с обывателей и … всегда был дефицитным. Нужно упомянуть, дворяне, чиновники, казаки, духовенство, ссыльные, крестьяне, нерусские народы были освобождены от городских податей.

Постепенно роль городской думы возрастает. 16 июня 1870 года император Александр II утвердил новое «Городовое положение», которое оставило главным органом городского общественного управления городскую думу. Исполнительным органом становилась городская управа. Оба этих органа: распорядительный и исполнительный возглавлял городской голова, избираемый гласными думы, состоятельными горожанами. Гласные, в свою очередь, выбирала членов управы.

Гостиный двор г. Якутска занимал территорию современной площади Ленина. Здесь и располагалась городская управа и проходили заседания городской думы.

Реформирование городского самоуправления в России резко активизировалось в 19 веке – города росли, значение городского населения для государственного устройства повышалось. В 1872 году на общем собрании разных сословий Якутска было решено представить генералу-губернатору Восточной Сибири Д. Анучину ходатайство о введении в Якутске нового общественного управления. Разрешение было получено. Выборы состоялись 14 декабря 1873 года, было избрано 30 гласных (8 чиновников, 1 казачий сотник, 4 священника, 11 купцов, 6 состоятельных мещан). Исполнительным органом становилась городская управа во главе с головой. Срок полномочий гласных и членов управы был установлен на 4 года.

Городская дума Якутска стала самостоятельно решать дела местного значения, проблем было много: благоустройство, городская пристань, санитарное состояние города, водоснабжение, пожары. В компетенцию думы входили: «заведование капиталами и имуществом города, попечение о внешнем его благоустройстве; об обеспечении продовольствия и здоровья обывателей; о призрении бедных и других видах благотворительности; о мерах предосторожности от огня и других бедствий; о развитии средств народного образования; о развитии местной промышленности и торговли». Городская дума курировала гражданские учебные заведения – от хозяйственных вопросов до учреждения оных.

Гласные отстаивали вопрос открытия в отдаленном заштатном городе учебного заведения для девочек – женской гимназии, затем решали вопросы ее содержания. Стоило того! Учились их же собственные дочери, а перед выпускницами полного курса открывались блестящие по тем временам возможности: они могли поступить на высшие женские курсы в центральных городах, в институт благородных девиц, на педагогические и медицинские факультеты. Ходатайство о преобразовании Якутской женской шестиклассной прогимназии, а также реального училища в полные поддержал губернатор Якутской области В.Н. Скрипицын, один из самых прогрессивных управителей, и, к счастью, он занимал пост губернатора дольше других — почти одиннадцать лет. Якутская городская дума в 1903 г. постановила избрать действительного статского советника В.Н. Скрипицына Почетным гражданином г. Якутска. Заслугами его городская дума отметила также устройство амбулаторной лечебницы Общества Красного Креста, улучшение положения гражданской больницы, устройство здания Общественного собрания., ходатайство о соединении Якутска телеграфом, «организацию своевременной благотворительной помощи нуждающимся в самые критические моменты».

Стенд «О нуждах города благоволите, господа»

Благотворительность среди гласных Якутской городской думы была, можно сказать, личным обязательством, делом чести. Городской голова в 1886-1890 гг. Ф.В. Астраханцев, купец 1-й гильдии, потомственный дворянин, действительный статский советник для учреждения приюта ссыльно-поселенческих и арестантских детей пожертвовал дом, для ночлежного дома – 600 руб. По его инициативе в 1889 г. была открыта благотворительная дешевая столовая. В 1910 г. пожертвовал 1000 руб. на устройство при гражданской больнице лечебницы для «больных глазами». В 1913 г. пожертвовал городу 1 300 тыс. руб. на строительство бесплатной больницы и школы. В 1914 г. городская дума постановила избрать Ф.В. Астраханцева Почетным гражданином города, улицу Логовую назвать Астраханцевской (ныне ул. Кулаковского). Гласный Якутской городской думы Н.Д. Эверстов (Сэрбэкэ) в 1886-1896 гг. пожертвовал якутской женской прогимназии 4 тыс. руб., мужской прогимназии – 1,5 тыс. руб.; на приют трудолюбия и сирот — 1228 руб.; на содержание Якутской Богородской церкви – 3,2 тыс. руб. В 1911 г. учредил в Якутске первый городской общественный банк.

Реформаторство и революционные настроения начала 20 века напрямую отразились на деятельности и составе Якутской городской думы. 9 января 1906 г. в Якутске состоялся протест против существующего городского управления. Началось с того, что в 1905 г. в городе возник союз, объединивший мелких торговцев и рабочих базара. К городской думе союз обратился с требованием понизить налоги, а также организовать новое городское управление на основе всеобщего равного голосования. Городская управа отказалась обсуждать заявление. На что члены союза вышли на демонстрацию. 200 человек лозунгами «Долой думу» и пением «Марсельезы» вторглись в зал, где заседала дума, и заставили гласных отказаться от полномочий. Руководители демонстрации ссыльные Сабунаев, Приютов, Оленин и др. были арестованы и приговорены к разным срокам. Однако власти Якутска приняли во внимание требования: весной 1906 г. на новых выборах в состав городской думы были введены представители демократической интеллигенции А.А. Семенов, Ф.А. Молодых и др.

Гласного Якутской городской думы Алексея Алексеевича Семенова отличало удивительное жизнелюбие и умение воплощать в жизнь желаемое. Именно о нем писал А.М. Горький: «У меня к людям, подобным Семенову, с юности горит, не угасая, чувство глубокого уважения и – не скрою – зависти. Хорошо они умеют жить. Это потому, что радостно и неутомимо умеют работать». Алексей Алексеевич – «человек великой мечты», его интересовало решительно. Он был инициатором введения в Якутске телефонной связи, боролся за установление электричества в городе, искал надежный источник водоснабжения для города, необходимость строительства железной дороги, автодороги Якутск – Большой Невер…На выставке в музее экспонируется необычное письмо, начиная на чем оно написано, кому адресовано и о чем сообщает.

Письмо А.А. Семенова А.М. Горькому.

Разносторонней общественной деятельностью занимался и другой гласный Якутской городской думы — М. В. Пихтин. Уроженец Якутска был зятем «королевы ленского судоходства» купчихи 1-й гильдии А.И. Громовой, управлял ее иркутскими делами. По просьбе Л.Н. Толстого он организовал помощь в бесплатной перевозке духоборов до места ссылки (за отказ от несения военной службы духоборы были высланы в Якутскую область сроком на 18 лет). В 1915 г. Пихтин совместно с купцом 1-й гильдии П.А. Кушнаревым приобрели в собственность «Якутское печатно-издательское товарищество» и организовали печать газеты «Якутская окраина». Издание стало популярным, ней освещалась жизнь населения Якутии, публиковались местные писатели, результаты научных экспедиций. 18 марта 1916 г. Якутская городская дума поддержала ходатайство городской управы о присвоении звания почетного гражданина г. Якутска М. В. Пихтину.

Демократические изменения в систему выборов и всеобщее избирательное право дала Февральская революция 1917 года. В результате Октябрьской революции Городские Думы были заменены Советами, являвшимися, по сути исполнителями государственной власти. Самостоятельность органов самоуправления началась после перестройки. В 1991 г. был принят Закон о статусе Якутска, восстановивший представительный орган управления городом в лице Городского Собрания. В 2008 г. Окружной совет г. Якутска вернул свое историческое название — Якутская городская Дума.

Выставка «Выражая волю и интересы горожан» работает до конца сентября 2022 г.