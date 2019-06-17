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История детского УЗИ устами пионера якутской педиатрии

УЗИ как самый безопасный, безболезненный, высокоинформативный метод диагностики широко применяется для оценки состояния здоровья детей. Ультразвуковая диагностика детского здоровья в Якутии появилась в 1991 году,  с открытием поликлинического отделения Детской республиканской больницы, а с переходом больницы в состав Национального центра медицины в 1997 году, вывела оказание медицинской помощи детскому населению Республики Саха (Якутия) на совершенный уровень. Сегодня я беседую с Валентиной ВАСИЛЬЕВОЙ, отличником здравоохранения РС(Я),  заслуженным врачом РС(Я), ветераном труда, врачом–педиатром, врачом ультразвуковой диагностики высшей категории отделения УЗД КДЦ РБ№1-НЦМ о зарождении и развитии УЗИ в республике.

— Валентина Николаевна, расскажите, пожалуйста, немного о себе и о том, как развивалась педиатрическая служба Якутии?

— Я выпускник Горьковского медицинского института имени С.М. Кирова (ныне Приволжский исследовательский медицинский университет — государственный вуз Нижнего Новгорода). Волею судьбы, а точнее счастливого замужества, я, уроженка Кировской области, стала полноправным жителем Якутии.Моя профессиональная деятельность началась с должности участкового педиатра 1-го детского объединения города Якутска. В 1970-ые педиатрическая служба республики только начала зарождаться, и в самом городе врачей-педиатров никто не обучал, все мы были приезжими с центральных медицинских институтов СССР. Детских врачей Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова (Якутский государственный университет) начал выпускать только в 1991 году.

Нагрузка на педиатров в то время была очень, очень высокой – на участке было 850 детей, в день как минимум 20 вызовов, и почти все из них – тяжелые. Но меня, молодого целеустремленного врача, это не испугало, я с нетерпением ждала момента начала врачебной практики и с готовностью, большим энтузиазмом принялась трудиться.

В последнее десятилетие наша работа буквально разделилась на «до» и «после»,  совершив огромный скачок в развитии медицинской помощи детям.

В 1991 году, благодаря усилиям заслуженного врача ЯАССР Кычкиной Александры Дмитриевны, отличника здравоохранения СССР, моему наставнику, человеку большой души, великолепному руководителю, начала свое развитие Детская республиканская больница, куда я пришла после работы в Хангаласском районе. Благодаря Александре Дмитриевне, её идее создания детской консультативной поликлиники, мы, коллектив совершенно нового медицинского учреждения, получили возможность перейти на совершенно новый, современный уровень развития медицинской помощи детскому населению Якутии. В то время перед нами были поставлены сложные, но важные для Якутии направления медицины: ультразвуковая диагностика, эндоскопия, иммунология, функциональная диагностика офтальмология, аллергология, оториноларингология, психоневрология, были открыты клиническая и биохимическая лаборатории. Когда основной состав врачей по 26 специальностям многопрофильной поликлиники сформировался, мы начали бригадные выезды по районам. Я была во всех улусах нашей необъятной республики, не исключая самые труднодоступные арктические районы! С портативными аппаратами, анализаторами, всем медицинским инструментарием, мы в суровый мороз и летний зной добирались по глухим дорогам к детям. Нас всегда встречали с большой и благодарностью. И эти визиты дали свои плоды — уровень детского здоровья начал стремительно повышаться.

— Как развивалась дальше педиатрическая служба?

— К работе в Детской республиканской больнице я приступала в качестве детского врача-иммунолога, и, отработав три года, уже в 1994-ом, отучившись в Москве вместе с Александрой Дмитриевной, получила квалификацию врача по ультразвуковым методам диагностики. В 1997 году наша детская поликлиника объединилась с Центром охраны материнства и детства Республиканской больницы №1, став одним учреждением – Детским клинико-консультативным отделом Национального центра медицины. В консультативной поликлинике Педиатрического центра я полноправно приступила к обязанностям врача ультразвуковой диагностики.

— Что изменилось с внедрением УЗИ?

С момента широкого применения ультразвукового исследования в разработке тактики лечения детей началась новая эпоха развития педиатрической службы Якутии. Внедрение ультразвуковой диагностики значительно повысило качество постановки диагноза и эффективности лечения детей с острыми хирургическими заболеваниями, травматическими повреждениями, воспалительными процессами органов брюшной полости.

В послеоперационном периоде УЗД дала возможность своевременно установить осложнения: абсцессы, инфильтраты, парезы кишечника и проч. Кроме того УЗИ детям выполняется для оценки состояния щитовидной железы, почек и мочевыводящих путей, органов брюшной полости, лимфоузлов.Одним словом, УЗИ обеспечивает высокую степень информативности о наличии и/или течении болезни, что позволяет осуществлять рациональную тактику лечения маленьких пациентов, избегая ошибок в диагностике.

Были и остаются заболевания, которые не имеют ясных клинических проявлений, но начинать их лечение или коррекцию необходимо как можно раньше. К таким обязательным обследованиям относится УЗИ головного мозга у детей до года— нейросонография. Нейросонография проводится в раннем грудном возрасте, пока не закрылся «родничок» младенца. После закрытия «родничка» провести данное обследование невозможно. Исследование выявляет врожденные аномалии развития мозга, заболевания мозга вследствие нарушения кровообращения в процессе родов, черепно-мозговой травмы. Нейросонографию проводят всем недоношенным деткам, крупным новорожденным и детям с малой массой, малышам с подозрением на повышенное внутричерепное давление, детям, которым после рождения пришлось проводить интенсивную терапию или реанимационные мероприятия.

Информативность ультразвуковой диагностики не уступает магнитно-резонансной или компьютерной томографии, кроме того, УЗИ имеет гораздо больше плюсов: время проведения, отсутствие необходимости применения наркоза и введения контрастного вещества. Немаловажно, что мама находится непосредственно с ребенком, врач на месте может уточнить анамнез, жалобы, о которых, возможно, ранее не говорили.

— Каких знаний и характера требует профессия врача детской ультразвуковой диагностики?

В первую очередь нужно знать особенности детского организма, в обязательном порядке нужен опыт работы педиатром.Непременно обладать аналитическим складом ума, иметь развитое мышление, для того, чтобы составить из изображений на мониторе подробную картину внутренних органов ребенка. Результат диагностики также во многом зависит от аппарата, у нас в Национальном центре медицины с самых первых лет функционирования детской поликлиники всегда устанавливается оборудование самых последних моделей, обеспечивающее сверхточное изображение внутренних органов. Но, снова повторюсь, каким бы современным ни был аппарат, без необходимых знаний детской анатомии,физиологии,квалификационных знаний и их грамотного применения, диагноз установить невозможно. В медицине нет места ошибкам, особенно если это касается здоровья детей, нашего подрастающего поколения.

— Благодарю за беседу, Валентина Николаевна! Поздравляю с Днем медицинского работника, желаю как можно чаще видеть радостные улыбки на лицах маленьких пациентов и их родителей!

Источник: Алла КЛЕЦКО.
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