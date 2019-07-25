История без хэппи энда

В дежурную часть ОМВД России по Ленскому району обратилась жительница г.Ленск. Пенсионерка пояснила, что посредством онлайн-мессенджера она общалась с неизвестной ей женщиной, которая представилась менеджером страховой компании.

Выяснилось, что ранее потерпевшая, желая заработать на рынке ценных бумаг, внесла 100 000 рублей в брокерскую компанию. Тогда лже-менеджер предложила пенсионерке помощь в возврате этих денежных средств. Она сообщила, что женщина претендует на 270 000 рублей и нужно внести страховую сумму в размере 100 000 рублей. Для достоверности информации, злоумышленница отправила потерпевшей все подтверждающие документы на оказание услуг по возврату денежных средств, в том числе копию паспорта, договор и копию лицензии на осуществление страховой деятельности.

Согласившись на условия, доверчивая пенсионерка получила кредит в банке и через банкомат перевела на указанный номер банковской карты 50 000 рублей. Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

При проверке установлено, что лицензия страховой компании является действительной, при этом копия документа находится в общем доступе на сайте компании.

А владельцем паспорта оказался совсем другой гражданин, при этом документ является недействительным, в связи с его заменой из-за непригодности.

Проводится проверка.