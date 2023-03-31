История алмазодобычи: От древней Индии до Якутии

Алмазы – это не только символ благополучия и уникальный по физическим свойствам минерал, но и, как мы видим на примере компании АЛРОСА и нашей республики, – важный драйвер роста экономики целых регионов. Накануне профессионального праздника всех геологов Константин Гаранин, главный геолог АЛРОСА, рассказал об удивительной истории добычи алмазов.

— Когда человек обрел первые алмазы?

— Есть поверье, что все началось примерно в IV веке до нашей эры в центральной Индии. Тогда копатели, которые искали металлы в копях (это старое название карьеров, шахт), находили блестящие минералы, наверное, это были не только алмазы, но и кусочки кварца. Людей заинтересовал визуальный эффект камней. В дальнейшем люди обнаружили, что алмаз не только красив, но и необычайно тверд, и он нашел промышленное применение. Алмаз сиял и был твердейшим, не случайно с арабского он переводится как «несокрушимый».

— С чего начинается история добычи и использования алмазов?

Опять же с Индии. Со времен Александра Македонского алмазы начали поступать в Европу. Первые украшения известны с Древнего Рима, обычно это были кольца с неограненными алмазами. Именно тогда алмаз нашел свое прекрасное предназначение.

— Когда были обнаружены первые алмазы в России и Якутии?

В России первые алмазы были обнаружены на Урале крепостным работником Крестовоздвиженского прииска 14-летним Павлом Поповым 4 июля 1829 года. За свою находку он получил вольную. За 28 лет дальнейших поисков был найден только 131 алмаз общим весом 60 карат.

Что же касается истории алмазов у нас, в Якутии, то существуют свидетельства Петра Староватова, краеведа из Вилюйска, который отмечал в своих записках упоминания о находках алмазов (по его мнению). До революции на реках Чоне и Кемпендяйке были найдены два очень ценных камня. Старатель мыл золото на Чоне и случайно увидел небольшой камень, играющий всеми цветами радуги. Он обменял его у агента, скупающего золото, на полтора фунта табака.

— Расскажите о первых геологических экспедициях в Якутии

— Еще в 1929 году крупнейший исследователь Арктики Николай Урванцев привез образец породы, близкой по облику и составу к алмазоносным породам — кимберлитам. Он же впервые в 1940 году прямо говорит о том, что север Сибирской платформы перспективно алмазоносен.

Работы по поиску месторождений велись территориально с двух направлений. На севере работали геологи Научно-исследовательского института геологии Арктики (НИИГА). С юга им навстречу шли геологи Иркутска и Ленинграда.

7 августа 1949 года был найден первый якутский алмаз на реке Вилюй (коса «Соколиная»).

С 1952 года экспедиции НИИГА начали поиски месторождений алмазов в бассейне верхнего течения р. Оленек. В 1953 году был обнаружен алмаз в притоке р. Оленек – Арга-Сала.

— Как обнаружили первые кимберлитовые трубки?

— Удивительно, но геологи предсказали открытия нынешних алмазоносных районов аналитическим методом.

В 1952-1954 гг. Лариса Попугаева, Наталья Сарсадских, Федор Беликов открыли трубку Зарница, активно помогал им минералог Александр Кухаренко. В 1955 году В.Н. Щукин открыл трубку «Удачная», при этом локализацию тела ему указала Лариса Попугаева.

В 1955 году Наталья Кинд (прогноз), Юрий Хабардин, Екатерина Елагина – открыли трубку «Мир».

— Сколько всего коренных месторождений алмазов обнаружено в Якутии?И какое можно назвать самым «богатым телом» и где самые ценные алмазы?

— На сегодняшний день промышленно-алмазоносных тел с утвержденными запасами – 20. Есть несколько тел, которые со временем точно обретут статус месторождений – трубки Краснопресненская, Иреляхская и др.

К самой богатой можно отнести трубку «Интернациональная». А вот самые ценные на сегодняшний день алмазы были обнаружены в руде трубки «Комсомольская». Отличные алмазы содержатся в месторождениях Накына (трубки «Нюрбинская» и «Ботуобинская»), Интернацинальном и им. XXIII съезда КПСС.

— В чем особенность якутских алмазов?

— Встречаются самые разные морфологические типы, то есть кристаллы разного облика. Распространены октаэдры, «плотные» алмазы, которые чрезвычайно высоко ценятся ювелирами и мало теряют в весе при огранке. В составе кимберлитовых руд встречаются очень крупные камни размером более 50 карат. Особенно ярко цветовая гамма проявлена в россыпях севера Якутии – здесь обнаружено множество камней желтого и коричневого цвета, нередко встречаются алмазы других, так называемых, фантазийных цветов, а наиболее ценными являются кристаллы розового цвета.

— И немного об алмазах-рекордсменах

— Самый крупный алмаз – размером с кулак – и массой 888 карат был добыт в трубке «Юбилейная», но он оказался агрегатом множества мелких алмазов, поэтому отнесен к категории неювелирного качества.

А вот самый крупный алмаз ювелирного качества был найден в 1981 г. в кимберлитовой трубке «Мир». Ему было присвоено имя XXVI Съезда КПСС. Сейчас этот камень массой 342,57 карата желто-лимонного цвета находится в Алмазном фонде Кремля.

В 2004 году на месторождении р. Биллях (уч. Тигликит) был добыт именной алмаз ювелирного качества «Творец» массой 298,48 карат (52,4х33,0х24,4 мм), это самый крупный камень по массе из категории уникальных, добытых из россыпных месторождений страны. Его размер – с куриное яйцо.

В 2017 году Алмазы Анабара добыли уникальный по своей ценности камень. Внушительных размеров фантазийный ярко-розовый алмаз, 27,85 карата с исключительной чистотой и насыщенным цветом.

А совсем недавно у нас в Якутии найден самый древний алмаз возрастом 3,6 млрд лет!

— Почему АЛРОСА является ведущим мировым производителем?

— Взаимосвязь человека и природы позволяет эффективно вести отработку месторождений алмазов с применением совершенных технологий, которые, только вдумайтесь, обеспечивают извлечение 0,2 грамма алмазов (среднее содержание алмазов в наших рудах) из тонны кимберлитовой породы, не разрушая при этом сам алмаз, на протяжении всего цикла отработки месторождения с применением сложных систем отбойки, транспортировки и переработки руды. Это и труд всех, кто работает в компании. Это и удача, связанная со строением недр нашей республики. Именно редкость алмазов в природе и сложность процесса их поиска и добычи формируют ценность этого минерала для всего человечества. Поэтому АЛРОСА и вся Якутия вправе гордится лидирующими позициями в мировой алмазодобыче.

Врезка

НЕМНОГО О МИРОВОЙ ИСТОРИИ ДОБЫЧИ АЛМАЗОВ

После Индии алмазы нашли на острове Борнео в Индонезии в россыпных месторождениях. Добывали их индийцы, потом малайцы и китайцы. Но самое интересное, что только в 1973 году консорциум компаний провел осмысленную геологоразведку на этой территории, и алмазы там добываются до сих пор.

Примерно с XVIII века мировым лидером в добыче алмазов стала Бразилия, и оставалось таковой в течение 150 лет.

Первые алмазы в россыпях Южной Африки были найдены в 1866 году в районе деревни Кимберли, где впоследствии обнаружили несколько коренных месторождений алмазов, а сама алмазоносная руда получила соответствующее название – кимберлит.

Сегодня промышленная разработка месторождений алмазов ведется на всех континентах, кроме Антарктиды.

В чем разница между коренным и россыпным месторождением? Коренное – это алмазоносная кимберлитовая порода, которая пришла из глубин земли, она представлена в виде «морковки» в осадочном чехле.

Как только геологические процессы разрушают трубку – «морковку», то алмазы разносятся на сотни километров. Образуются россыпи. Отсюда и понятие «россыпные» месторождения.