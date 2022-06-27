Историки Якутии и Татарстана будут работать вместе

В Якутске подписан договор о научном сотрудничестве между двумя Институтами Якутии и Татарстана. Договор регламентирует совместные исследования ученых в области изучения тюркских народов.

Директор Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, к.ф.н. Наталья Иннокентьевна Попова и профессор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, д.и.н. Искандер Лерунович Измайлов подписали договор о научном сотрудничестве.

Стороны договорились взаимно привлекать своих ученых и специалистов к международным, всероссийским и региональным программам, способствовать пропаганде и популяризации результатов совместных научных исследований по актуальным проблемам изучения историко-культурного наследия якутского и татарского народов, тюркских народов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Для комплексных исследований в области изучения истории, культуры и современного развития тюркских народов, народов Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия) предполагается сотрудничество по следующим направлениям:

изучение тюркского историко-культурного наследия;

проведение историко-архивных и библиографических исследований в архивных, музейных и библиотечных собраниях Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия);

организация научных командировок и полевых экспедиций;

подготовка и издание монографий, популярной литературы по истории татарского и якутского народов, а также статей и других научных работ сотрудников и обучающихся в периодических изданиях;

организация научных встреч и симпозиумов, совместное участие в международных проектах.

В рамках сотрудничества также планируется организация международных, всероссийских и региональных научных конференций, симпозиумов, совещаний и рабочих встреч, а также совместных музейных, документальных и других выставок по проблемам, представляющим взаимный интерес.

Договор между Институтами рассматривается как дальнейшее укрепление и развитие научных связей для успешной реализации совместных гуманитарных программ, исходя из особой актуальности сохранения и использования историко-культурного наследия тюркских народов России, учета общих интересов по развитию фундаментальных и прикладных исследований истории якутского и татарского народа, народов Татарстана и Республики Саха (Якутия).