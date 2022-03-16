Историк: В долгосрочной перспективе Якутия выиграет от санкций

Историк, эксперт проекта «Гражданские инициативы» Афанасий Николаев в эфире программы «Якутия. Live» выразил мнение, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Якутия выиграет от введения западных санкций, передает ЦУР Якутии.

«В краткосрочной перспективе будет сокращение доходов, повышение цен и это надо понимать. С другой стороны, в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы выиграем. Федеральное правительство будут вкладывать больше в развитие Дальнего Востока, соответственно, и Якутии. Очень многое зависит от руководителей регионов, которые будут предлагать инвестиционные проекты», — сказал Афанасий Николаев.

Он отметил, что страна должна максимально развивать собственное производство.

«Это ведь новые рабочие места, новые зарплаты. В прошлом году крупные компании вывели 5 трлн рублей. А если бы это вложили в развитие внутренней экономики — представьте, какой бы был эффект. Эти компании в результате санкций вынуждены будут вкладывать в Россию», — говорит историк.

Вопросы для телепередачи «Якутия.Live» готовит ЦУР на основе обращений жителей республики в соцсетях и приложении «Решаем вместе».