Историк Афанасий Николаев завершил работу над рукописью новой книги

Якутия и саха в XVII- XX веках.

Опыт исторического переосмысления.

Афанасий Николаев, кандидат исторических наук (Республика Саха, г. Якутск).

27.04.2022 г.

Уважаемые друзья!

Сегодня наша республика отмечает 100-летие образования ЯАССР. К этой знаменательной дате и к Году культурного наследия народов России я завершил вчера работу над рукописью новой книги «Якутия и саха в XVII- XX веках. Опыт исторического переосмысления».

В этой книге предпринята впервые попытка переосмысления истории Якутии и саха в российский её период истории в контексте общемировой истории. В книге дана объективная оценка реальной роли саха в общемировой истории, в освоении русскими Дальнего Востока и Русской Америки, в индустриализации СССР, цены Победы в Великой Отечественной войны для народа саха.

В качестве методики для исследования использована методика известной исторической французской школы «Анналы». Отличительная особенность этой исторической школы междисциплинарный, многомерный подход к рассмотрению исторических событий, использование данных разных наук в историческом исследовании.

Книга издана по заказу и финансовой поддержке генерального директора ООО «Сахавэй» Эдуарда Михайловича Романова и семьи предпринимателей Ефремовых, Владимир Петрович и Валентина Ивановна.

Сейчас будем договариваться с издательством «Айар» об издании этой книги. О выходе книги из печати сообщу позднее.

Ниже публикуется отрывок из рукописи книги.

Заинтересованным в приобретении этой книги можно отправить предварительную заявку мне по ватсап 89142872517.

Введение.

Известно, что незнание прошлого порождает проблемы в настоящем и будущем. Народ без истории, как дерево без корней, обречён на гибель. В этой связи саха должны переосмыслить своё историческое прошлое, без гнева и пристрастия, без лишнего возвеличивания и самоуничижения.

В истории саха отражена вся история Евразии и в силу самих размеров территории древней Якутии, и в силу природно-климатических особенностей.

Прародина саха включает в себя не только территорию современной Республики Саха (Якутии) (3083 тыс. кв. км.), дореволюционной Якутской области (более 4 млн. кв. км.), но и территории современного российского Дальнего Востока и современного Северного Китая. По сути, это целый континент, глобальный «мир-экономика» древнего мира, фундамент цивилизации древних кочевых культур Евразии.

Именно с территории современной Якутии начинаются крупнейшие миграционные процессы освоения Евразии и Америки тысячи лет назад. Именно с территории Якутии когда-то начинают движение на Запад племена древних ариев (Аар Айыы). И эти древние народы никогда не прерывали свою связь с исторической родиной Якутией, продолжали существовать экономические, культурные и духовные связи между Якутией и местами, где поселились выходцы из Якутии.

Но, где бы они ни находились потомки древних саха, они всегда сохраняли в своих мифах и легендах память о своей исторической прародине. Например, древние арии, заселив во II тысячелетии до нашей эры территории полуострова Индостан, создали знаменитые древние тексты Вед.

На основе их анализа индийский общественный деятель Бахадур Тилак в начале ХХ века пишет книгу «Арктическая родина в Ведах». В этой книге Б.Тилак пишет, что согласно данным Вед прародина древних ариев была на Крайнем Севере, где 8 месяцев зима, полярная ночь, Северный Ледовитый океан.

Более близкий по времени сюжет это известная история с одним из трёх легендарных прародителей современных саха Элляем, сыном «татарского царевича». На наш взгляд, это классическая «история блудного сына». По нашей версии, предки Элляя были выходцами из Якутии, саха по национальности, ханглы по роду. И они продолжали постоянно поддерживать связь с исторической родиной.

И когда происходит ослабление и распад их государства сиров-сэяньто Элляй, наследный принц крови, тегин вместе с отрядом в 300 тяжеловооружённых профессиональных воинов возвращается на родину предков, родовую землю рода ханглы на Среднюю Лену.

Это происходит в середине VII веке, когда ослабевает и гибнет государство сиров-сеэньто с центром в Южной Сибири. Основателями этого государства были саха из рода ханглы. До сих пор в Хакасии сохранилась священная гора древних саха Сахсары. Потомками сиры-сеяньто считаются кыпчакы, половцы, канглы.

Третья история связана со знаменитым Тюмючэном-Тэмучином-Чингисханом, предки которого также были саха, из рода ханглы. Род Борджигинов на самом деле назывался Бёртё уус.

Ни у монголов, ни у тюрков нет в мифологии такого персонажа, как Чынгыс Хаан у саха.

Название государства Чингисхана «Мэнгэ Ил- Вечный Ил», которое впоследствии становится этнонимом и названием целой человеческой расы также является одним из фактов, свидетельствующих о принадлежности его к древним саха.

И настоящий имперский язык «монголов» Чингисхана был производным от смешения базового языка саха и языков соседних степных народов и был назван исследователями «старомонгольским» и сильно отличался от языка поздних монголов-халха.

И захоронен Чингисхан на территории одного из вилюйских улусов Якутии. Об этом свидетельствуют и данные Чингисианы, и данные легенд и преданий вилюйских саха.

В связи с этим, очевидно, что Якутия и её коренные жители саха были всегда вовлечены в глобальные геополитические процессы. И относительно мирное, добровольное вхождение Якутии в состав Российского государства, как наследницы и преемницы Монгольском империи Чингисхана, начиная с 30-х годов XVII века, и активное участие саха в дальнейшем освоении Дальнего Востока и Русской Америки замалчиваемое официальной историографией, тогда находят своё логическое объяснение.

В книге «Якутия и саха в XVII-XX вв. Опыт исторического переосмысления» будут рассмотрены вопросы истории Якутии и саха в XVII-XX вв., кардинальное изменение уклада жизни саха в составе Российского государства в период с XVII в. до середины ХХ в. на фоне изменения общемировой истории и природно-климатических условий Якутии.

Несмотря на целый ряд работ по отдельным периодам истории этой эпохи до сих пор сохраняется немало лакун, «белых пятен». Раскрытию этих лакун будет содействовать использование методики французской исторической школы «Анналы». Особенностью этой методики является междисциплинарный подход, комплексное изучение явлений духовной и материальной культуры, использование данных разных научных дисциплин.

В предисловии к своей книге «Что такое Франция?» известный представитель этой школы «Анналы» Ф.Бродель писал: «Эта революция в исторической науке, чаще всего заключающаяся в резком пересмотре всех общепринятых точек зрения, вызвана в первую голову вторжением в открытое пространство истории многочисленных наук о человеке: географии, политической экономии, демографии, политологии, антропологии, этнологии, социальной психологии, социологии и исследований культуры… Все они бросают на историю свой отблеск, все задают прошлому новые вопросы. Трудность (в которой историки не всегда отдают себе отчет) заключается в том, что ни один из этих вопросов не следует оставлять без ответа… Что же такое Франция? Дать ответ на этот вопрос — значит уловить суть проблемы, понять Францию с ее собственной помощью, увидеть, как рождается она из тех бесчисленных напластований, которые слой за слоем терпеливо откладывало ее прошлое, подобно тому, как мощная земная кора образовывалась из еле заметных морских осадков, накапливавшихся в течение многих веков. Одним словом, исследовать отстой, сплав, сочетания и смеси. Вникнуть в процесс, в нескончаемую борьбу страны с самой собой. Не будь этой борьбы, все бы рухнуло. Нация может существовать, лишь если она бесконечно ищет самое себя, лишь если она постоянно эволюционирует, лишь если она неустанно противопоставляет себя другим и стремится соответствовать лучшему, главному, что в ней скрыто, тому, что воплощено в идеальных образах и заветных словах, известных только посвященным (будь то элита или все население страны — последнее случается не так уж часто), стремится обрести свое лицо, разбираясь в тысяче текстов, верований, речей, оправданий — в безбрежном море бессознательного, смутных совпадений, идеологий, мифов, фантазмов… Вдобавок, ответить на вопрос, что такое нация, можно, лишь, если нация эта обладает определенным единством, которое является условием ее существования, отражает и преображает ее бытие».

В нашем исследовании мы попробуем с помощью методики школы «Анналов» по новому взглянуть на историю Якутии и саха в период с XVII в., когда она входит в состав Российского государства и до середины ХХ в.

Мы попытаемся рассмотреть историю Якутии и саха в свете различных наук о человеке (география, антропология, демография, политическая экономия, политология, культурологии, социологии, геополитики).

Ф.Бродель писал: «Из этих предварительных замечаний следует, что историку необходимо остерегаться излишней простоты: нечего и думать свести историю Франции к одному способу описания, к одному определению, одной формуле, одному образу, одному мифу… Свою задачу я вижу только в том, чтобы исследовать историю Франции методично, без всякой предвзятости, глядя на нее под разными углами зрения, дабы понять, каким образом долгая эта история вырастает из глубины веков, повинуясь собственным течениям и течениям истории мировой. Я постараюсь при этом сохранять хладнокровие…».

При исследовании истории Якутии и саха XVII — ХХ вв., на наш взгляд, необходимо соблюдать принцип от простого к сложному, от поверхностного к глубинному. Поэтому наше исследование начнётся с изучения географии. Далее будут рассмотрены вопросы демографии, экономики, системы управления.

В этой книге будут проанализированы изменения в укладе жизни саха в дореволюционной и Советской России, их экономическое развитие и изменения в демографии саха. В частности, во время рассмотрения советского периода истории Якутии и саха, особое внимание будет уделено анализу причин огромных демографических потерь саха во время Великой Отечественной войны.

В XVII веке русские землепроходцы стремительно осваивают Сибирь и выходят к Тихому океану. В Китае на смену династии Мин приходит новая маньчжурская династия Цин. И уже в конце XVII века русские и маньчжуры сталкиваются на Амуре. Активное участие в этих и дальнейших событиях принимали саха.

Расхожее мнение ряда исследователей, которые представляют Якутию, как отдалённый, «отсталый» «медвежий угол» Восточной Сибири опровергается не только фактами массового и активного участия саха в освоении русскими Дальнего Востока и Русской Америки, но и документально подтверждёнными фактами давних исторических, экономических и культурных связей Якутии и древних развитых цивилизаций Азии.

Например, открытое в 2007 г. на территории Ленского района древнее святилище Джампа, датируемое примерно V тысячелетием до нашей эры. В этом святилище были найдены изделия из нефрита. К этому необходимо добавить наличие на территории Ленского района одного из трёх крупнейших в мире месторождений голубого нефрита и многочисленных древних археологических стоянок на территории Ленского и Олёкминского районов по пути прохождения современной трассы ВСТО. Эти факты свидетельствуют, что именно с территории нашей Якутии начинался тысячи лет назад древний нефритовый путь в Индию и Китай, и что саха занимались международной транзитной торговлей с давних пор.

К тому же до сих пор замалчиваются факты постоянного проживания саха не только на российском Дальнем Востоке, но и на территории современного Северного Китая. Например, недавно якутский краевед И.С.Емельянов выяснил, что только в одном городе Хэйхэ до сих проживает около 200 тысяч саха, которые сохранили свои имена, язык и культуру.

И это несмотря на все запреты со стороны китайского государства, переименование китайских саха в представителей других народов, ханьцев (китайцев), монголов, маньчжуров, дауров и уйгуров. Между тем древнее название Хэйхэ это Сахалянь, что прямо указывает на то, что саха постоянно жили на этих территориях.

О наличии постоянных связей Якутии с китайскими саха свидетельствует и история ухода нескольких тысяч саха во главе князем Бордулаахом в 1684 году по «Аттааммат Аартык» («Неназываемой дороге») в Северный Китай после разгрома отряда русских сборщиков ясака. Очевидно, что Бордулаах и его люди хорошо знали и пользовались ранее постоянно этой дорогой. Причём они уходили в Северный Китай с большим обозом, стариками, жёнами, детьми, скотом.

И уходили они не в чужую, неизвестную страну, а на свою также историческую Родину, к своим сородичам, которые постоянно жили на Амуре, на территории современного Северного Китая. Эти древние земли, составлявшие южную часть территории древних саха, были завоеваны маньчжурами и включена в состав Китайской империи только в конце XVII — ХVIII вв.

Одной из рубежных дат в этот период времени с XVII до ХХ вв. для Якутии и саха стали 50-е годы ХIХ века. В это время царская, аграрная, крепостная Россия, переживавшая системный кризис, вступает на путь преобразований, перехода от традиционного, аграрного общества, к новому индустриальному, капиталистическому обществу.

И в Якутии в это время также начинаются процессы складывания новых капиталистических отношений. Саха начинают постепенно втягиваться в товарно-денежные отношения, формируется и развивается торговое, купеческое сословие, национальная интеллигенция.

После Великой Октябрьской социалистической революции происходят гражданская война в 1918-1922 годах, создаются основы новой государственности саха, Якутская автономная советская социалистическая революция в 1922 году, начинается развитие промышленности, образования, науки, транспорта, связи и массовое переселение русских в Якутию.

В 1930 — 1940 гг. происходит коллективизация сельского хозяйства в ЯАССР, массовое поселкование, изменение в расселении саха.

Наше исследование будет закончено серединой ХХ века, так как это время стало рубежным и для Якутии, и для саха, и для России. В 1950 году в сталинском СССР завершается начатый ещё в середине ХIХ века переход к новому индустриальному, социалистическому обществу.

В Якутии к середине ХХ века также с некоторым запозданием происходит ускоренный переход к новому индустриальному технологическому укладу. Саха, в основном в это время занятые в сельском хозяйстве и проживающие в сельской местности, переживают период завершения колхозного строительства и поселкования.

В это время значительно изменяется тип расселения саха, меняется уклад жизни, развивается образование, культура, наука в новом социалистическом обществе.

Книга «Якутия и саха в XVII-XX вв. Опыт исторического переосмысления» по структуре будет состоять из введения, четырёх глав, заключения, списка использованной литературы и источников.

В 1 главе книги «Пространство и история. Дореволюционная Якутия в XVII-XX вв.» будет проанализирована география, природно-климатические условия Якутии в XVII-XX вв. и взаимоотношения окружающим миром.

Во 2 главе книги «Люди и вещи. Дореволюционная Якутия в XVII-XIX веках» будут рассмотрены вопросы динамики изменения народонаселения дореволюционной Якутии, материальные условия и характер экономики, бытовая культура.

В 3 главе книги «Государство. Общество. Культура. Дореволюционная Якутия в XVII-XIX веках» будет описана система управления и налогообложения, самоорганизация и духовная культура дореволюционного якутского общества.

В 4 главе книги «Советская Якутия и саха» будут рассмотрены вопросы развития государственности, экономика и промышленности Якутии в Советской России в 1917-1950 гг.

В 5 главе книги «Климат, сельское хозяйство и демография саха в ЯАССР в 1917-1950 гг.» рассмотрены во взаимосвязи вопросы изменения климата, развития сельского хозяйства Якутии и демографии саха в 1917-1950 гг.

Данное научно-популярное издание представляет интерес для государственных и муниципальных служащих, представителей бизнеса, научных и образовательных учреждений.