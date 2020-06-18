Историк Афанасий Николаев: Если не будет реформ сверху, революция снизу сметет все!

Многие оппозиционные политики критикуют власть, но…

Кандидат исторических наук, общественный деятель, сопредседатель ЯРОО «ИЛИН» Афанасий НИКОЛАЕВ высказал свое мнение о поправках в Конституцию России в цикле видеосюжетов в эфире ютуб-канала Саргыланы НИКОЛАЕВОЙ. Эфиры опубликованы на портале «Якутия. Образ будущего».

С согласия Афанасия Алексеевича, публикуем краткую стенограмму его выступления.

— Конституция, как основной закон, является основополагающим документом для развития любой страны, но на каком-то этапе развития любая Конституция требует изменений.

Действующая Конституция России была принята в декабре 1993 года, прошло уже 27 лет, ситуация в мире и в России кардинально изменилась. Для того, чтобы было максимально охвачено и учтено мнение граждан России, было принято решение вынести поправки на общенародное обсуждение и голосование.

Голосование пройдет 1 июля 2020 года. В общей сложности было внесено более 400 поправок, сейчас в нашем обществе идет активное их обсуждение. Но обсуждение, на мой взгляд, идет очень однобоко, например, с подачи некоторых оппозиционных политиков, обнуление президентских сроков, либо какие-то отдельно взятые статьи.

Если мы обратимся к общемировой практике и практике нашей страны любая Конституция рано или поздно меняется.

Вспомним при каких обстоятельствах была принята первая Конституция 1993 года. В начале октября того года произошло противостояние президента ЕЛЬЦИНА и Верховного парламента России. Дело закончилось расстрелом танками Верховного совета, практически Ельцин узурпировал незаконно власть в стране. И мы должны вспомнить, что в 1991 году, после распада СССР, Россия сама оказалась на грани распада. Начинается «парад суверенитетов», это касалось не только национальных республик, но и ходили разговоры о создании Уральской республики, Сибирской республики, Дальневосточной. Инициатива исходила от лидеров русских регионов России. Лидеры национальных республик, в том числе и президент Михаил НИКОЛАЕВ, наоборот, настояли на подписании федеративного договора 1992 года. Тогда шла борьба за сохранение России, нужно было принимать какую-то Конституцию и решение было принято очень быстро, хоть она и вызывала много вопросов. Сейчас мы узнаем, что при написании действующей Конституции 1993 года активное участие принимали американцы. Они тогда сидели в Белом доме и фактически оккупировали правительство и администрацию, как раз противостояние президента с парламентом было вокруг этих вопросов: быть России независимой или она станет колонией запада. И вот в 1991-1993 гг. шла эта борьба. В 1993 году, когда принимали Конституцию в нее включили целый ряд пунктов, которые мешали и мешают до сих пор развитию нашей страны. В частности, это статья о запрете принятия России государственной идеологии, статья о Центробанке, закон о том, что собственность может быть не только государственной, федеральной, муниципальной, но и частной. Именно из-за этой статьи фактически шло 27 лет разграбление страны, и мы видим колоссальную разницу в доходах, когда фактически несколько людей имеют 87% национального богатства. И значительная часть наших денег, которые страна сама зарабатывает уходит за рубеж.

Еще одна статья, которая должна измениться это статья о признании верховенства международного законодательства над российским. Наличие этой статьи требует подчинения России международным актам и фактически Россия должна следовать международным институтам, которые контролируются американцами. Все это вместе не давало развиваться нашей стране, многие люди этого не понимают.

У нас подавляющее большинство людей живут на грани голодной смерти. Как показал кризис. Это вина не отдельно взятого правительства и президента Путина. Это базовые системные вещи, которые были закреплены в конституции и прочих федеральных законах, которые действуют во исполнение этой конституции. Сейчас после того, как эти поправки будут уже утверждены общенародным голосованием 1 июля, тогда появится реальная возможность изменить нашу жизнь к лучшему. Вот эти 400 поправок, по ним много вопросов возникает, о том, что частные вопросы включили в конституцию. На мой взгляд, много частных мелких вопросов, но все это следствие этой борьбы, что идет вокруг этой новой редакции конституции нашей страны. Это только начало борьбы за то, чтобы Россия смогла самостоятельно развиваться, чтобы те деньги, которые мы зарабатываем, зарабатывает наше Российской государство, шли на пользу всех нам.

В последние годы ситуация, как бы мы не относились к действующему президенту, по сравнению с 90-ми годами (те люди, которые жили тогда, можем сравнивать ту эпоху и нулевые года, когда к власти пришел ПУТИН) явно видны различия. В 90-ых годах возникла угроза распада России. Чеченские боевики, финансируемые международными крупными корпорациями, начали вторжение в Дагестан. Была организовала серия крупных терактов в Москве и ряде крупных городов. У власти находилась семибанкирщина – семь банкиров практически узурпировали власть. Пьяный Ельцин устраивал разные представления и утратил авторитет в глазах народа и политической элиты. Тогда встал вопрос о распаде страны. И когда в 99 году 31 декабря, поздравляя страну, Ельцин передал власть президенту Путину. Тогда казалось, что это временный человек, который связан с ельцинской компанией, которая распродавала нашу страну в 90-ые годы. Но эти 20 лет показали, что жизнь очень сильно изменилась в лучшую сторону.

Последние политические события в Сирии, Украине и на Донбассе говорят о том, что России удалось создать очень сильную армию. После принятия новой конституции руководство должно организовать системную борьбу с коррупцией, которая как язва мешает нашему развитию. Масштабы коррупции стали огромными, с этим надо бороться. Некоторые товарищи, пользуясь этим моментом, утверждают то, что регионы должны развиваться самостоятельно. Такие люди в Якутии не понимают и забывают об уроках Алексея КУЛАКОВСКОГО, который еще в 1910 году в “Сновидении шамана” он дал актуальный сейчас геополитический расклад, что будет, если Якутия станет независимым государством. Он говорил о китайцах, о японцах, американцах, что они сделают с нами, если Россия распадется на 80 независимых государств. Кто от этого выиграет?

Чтобы Россия развивалась необходима сильная власть и единство. Когда мы видим те события в мире – происходит распад, мировая гибридная война. Очевидно, что в одиночку не выжить. Населения России недостаточно, поэтому необходима даже евразийская интеграция, сотрудничество с Китаем, Европой и другими странами, но для этого необходимо иметь силу. Если сила будет – с нами будут считаться, если не будет – нас раздавят и уничтожат. Те люди, которые критикуют Путина и власть не понимают, что нельзя все одномоментно изменить. Многие лидеры оппозиции критикуют власть, но с другой стороны, они уже давно стали ее частью.

По официальным данным из 7.6 млрд. людей, 4 млрд. человек голодает, или находится на грани голода. А у нас посмотрите, и в России, и в Якутии как мы живем? У нас есть экологически чистая продукция, есть воздух, которым мы дышим. Возьмите, крупные города миллионники, в том же Китае и в Европе, что происходит? Мы, вроде как завидуем Европе, альпийские луга леса… а на самом деле европейцы уничтожили свои леса, там искусственный лес, который не вырабатывает кислород и люди не имеют возможности дышать чистым воздухом. С одной стороны, мы тоже завидуем Китаю, но оборотная сторона экономического развития – экологический ущерб.

В крупных городах миллионниках в том же Китае людям невозможно жить и сейчас если мы изменим нашу Конституцию, если не будем воевать друг другом, найдем общий путь развития – к России будут тянуться. Мы станем опять как в сталинскую эпоху – ориентиром для развития мира. Потому, что у нас есть все для развития – чистая земля, огромное количество земли, воздуха. Мы можем развивать промышленность, сельское хозяйство главное, чтобы те деньги, которое мы зарабатываем, они шли не на пользу отдельных олигархов, близких к власти, а на пользу народу.

И это можно сделать только объединенными усилиями, и действующей власти, и народа. Потому, что иначе будут просто очередные обещания со стороны действующей власти того же Путина, предел терпения народа тоже ограничен, он существует, если не будут революции сверху, если реформы не будут проводиться ради народа, то произойдет революция снизу как в 1917 году. И народ сметет и государство, и действующую власть. И Путина также убьют, как КАДДАФИ. Здесь вопрос жизни и смерти, а если не будет Путина, рухнет вся система власти в России. Начнется гражданская война, люди будут убивать друг друга, будет голод холод, все встанет, кто этого хочет?! Те политиканы, которые критикуют, они фактически же ведут к этому. Вы этого хотите? Когда будете думать о том, как, и что вы будете делать, каждый человек делает свой выбор. Сделайте свой правильный выбор 1 июля 2020 года.