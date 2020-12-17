Истории неслышные шаги…

Клинико-диагностическая лаборатория Якутской Республиканской клинической больницы готовится к одному из важных событий года — своему 100-летнему юбилею. С заведующим лабораторией Марией ЕГОРОВОЙ мы рассматриваем раритеты в музейном уголке, бережно листаем старый фотоальбом, оформленный Надеждой ПОДРОЙКИНОЙ, разглядываем прекрасно сохранившиеся снимки.

Вот старый дом, где располагалась лаборатория в 50-х, кабинеты, вот кто-то из лаборантов отправляется на забор крови, а вот и легенда КДЛ, заведующий Николай ЯКУШКОВ и его команда. Красивые, одухотворенные лица, горящие глаза.

Мария Александровна берет со стеклянной полки старые реактивы, ими лаборанты пользовались почти полвека назад, показывает старый микроскоп («Что в него можно было разглядеть?», — думаю я про себя).

История оживает в оформленных с любовью стендах (видно, что работал над ними человек творческий!), в записях, сделанных каллиграфическим почерком в тоненьких ученических тетрадях образца 40-50-х.

Встречаем в коридоре ветерана лаборатории Софрона Павловича КОРЯКИНА. «Еще одна легенда», — сказали мне о нем накануне коллеги. Он не спеша ведет нас в свой кабинет. Говорим о времени 70-х, о том, каким он пришел, как работал, как лично совершенствовал, своими руками и головой, методы лабораторных исследований и внес семь рацпредложений, которые были успешно претворены в жизнь.

История КДЛ больницы писалась замечательными людьми и продолжается их коллегами, также влюбленными в свое дело.