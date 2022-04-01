Истории матерей Якутии — в фотовыставке архива

На сайте Национального архива Якутии открылись виртуальные фотовыставки к Году Матери

На официальном сайте Национального архива Республики Саха (Якутия) открылись две виртуальные фотовыставки: «Из истории женского движения в Якутии» и «Женщины Якутии: ветераны Великой Отечественной войны».

Мероприятия приурочены к Году Матери, объявленному Главой Якутии Айсеном Николаевым.

«Уникальность этих виртуальных выставок заключается в том, что фотографии из фотофонда Национального архива Республики Саха (Якутия) экспонируются впервые. Ранее они не были представлены широкому кругу посетителей», – отметил директор Национального архива республики Петр Румянцев.

Виртуальная фотовыставка «Из истории женского движения в Якутии» посвящается первым шагам женского движения в Якутии. Посетители могут увидеть лица первых активисток, ознакомиться с их работой. Представлены уникальные снимки женщин-делегатов III Якутского окружного съезда Советов, прошедшего в ноябре 1924 года, женщин в национальных костюмах в Международный женский день 8 марта 1924 года, участников курсов по подготовке женактивов (фотография 1929 года) и другие фотографии.

«Благодаря советской власти женщины Якутии, уравненные в правах с мужчинами, всецело были вовлечены в общественно-политическую жизнь. Многие из них получили возможность приобщиться к высокой культуре через возможность читать и писать на родном языке, который понимали лучше русского языка. Именно знание и понимание женщинами-якутками якутского письма позволило Политпросвету так массово их привлекать и просвещать, что всецело способствовало продвижению политики материнства и детства», – рассказали в Национальном архиве республики.

Виртуальная фотовыставка «Женщины Якутии: ветераны Великой Отечественной войны» посвящается памяти женщин Якутии – ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Фотографии из фотофонда Национального архива также экспонируются впервые.

«Выставка раскрывает участие в военных действиях, героизм наших женщин-ветеранов республики, их самоотверженный труд во имя Победы во время войны, показывает боевой путь, награды и дальнейшую судьбу в мирное время», – добавил Петр Румянцев.

Ссылки виртуальных фотовыставок:

– «Из истории женского движения в Якутии» (ссылка: http://archivesakha.ru/?page_id=14559)

– «Женщины Якутии: ветераны Великой Отечественной войны» (ссылка: http://archivesakha.ru/?page_id=14784)