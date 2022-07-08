Полицейские из Якутии поделились своими любовными историями❣

День семьи, любви и верности воплощает главные ценности в человеческой жизни. Семья и родной очаг имеют огромную важность для сотрудников органов внутренних дел, круглосуточно охраняющих покой и безопасность граждан. В отделе МВД России по Алданскому району служат несколько представителей полицейских семей. «Познакомились на службе» — так говорят сотрудники, которые в свое время разглядели свою половинку среди множества коллег.

Оперуполномоченный уголовного розыска Александр Коваль и инспектор отдела кадров ОМВД России по Алданскому району Оксана познакомились в 2002 году на службе, потом поженились. В этом году они отметили 16 лет совместной жизни, воспитывают двоих сыновей 9 и 14 лет. Отдав службе в ОВД более двадцати лет, Александр вышел на пенсию в должности начальника отдела уголовного розыска, сейчас работает в строительной компании. Оксана продолжает службу, работая начальником отдела по работе с личным составом. Свободное время семья Коваль любит проводить на даче и в путешествиях.

«Семья — это твой собственный мир, который ты оберегаешь, это люди, которые с тобой всегда рядом. Они будут тебя любить, будут тебе верны и всегда поддержат», — говорит Оксана.

Семье Карачевых четырнадцать лет. Как рассказала Екатерина, с Александром она познакомилась во время учебы в Алданском политехникуме, и он ей сразу не понравился. После окончания учебы парень ушел в армию, а когда вернулся, устроился на службу в ППС. Екатерина к тому времени уже работала в подразделении по делам несовершеннолетних и ухаживания старого знакомого восприняла в штыки. Однако, через полгода сердце девушки растаяло, а через год молодые люди расписались. Сейчас инспектор ПДН Екатерина и старший инспектор ДПС Александр воспитывают 13-летнюю дочь и 7-летнего сына и уже не представляют жизни друг без друга.

«Семья — это главное, что есть на свете, где меня любят и ждут. Это мои дети — их радость, смех и улыбки, это моя любящая жена. Без них очень тяжело жить», — поделился Александр.

Бытует мнение, что людям одной профессии сложно находиться вместе днём и ночью, тяжело работать в одной сфере, но супруги Бородич так не считают. Заместитель начальника следственного отдела Владимир и старший инспектор ПДН Надежда с лёгкостью ломают этот стереотип, доказывая, что общее дело — гарант настоящего семейного счастья. В профессию они пришли разными дорогами, но для каждого из них этот выбор стал судьбоносным. Они знакомы с 2009 года, проходили службу как коллеги в подразделении УУПиПДН, а в 2016 году зарегистрировали отношения. Когда выпадает свободное время Владимир и Надежда проводят его, как правило, в лесу, на природе. Есть у них и общее увлечение – страйкбол. Супруги состоят в городской команде и вместе выезжают на соревнования.

Оксану и Корнея Молитвиков познакомили друзья. В ноябре 2004 года молодые люди поженились, сейчас у них растут двое детей 7 и 17 лет. Корней, много лет посвятивший службе в ГИБДД и уголовном розыске, после выхода на пенсию работает в крупной компании. Оксана пришла в милицию в 2009 году, сейчас служит в должности инспектора ДПС. Семья любит отдыхать на природе, поэтому свободное время проводят на даче. Залогом крепкой семьи они считают взаимную поддержку, терпение и мудрость.

Начальник ПЦО отдела вневедомственной охраны по Алданскому района Иван Костенко со своей супругой Еленой тоже познакомились на работе. Сейчас воспитывают двоих детей 11 и 5 лет. Свободное время они любят проводить на даче, а также собирать дары природы в лесу.

«Чтобы пронести теплые чувства друг к другу через всю жизнь необходимы любовь, уважение и поддержка», — считают супруги Костенко.

Молодая семья Колесниковых сложилась совсем недавно. Начальник экспертно-криминалистической группы Юлия и оперуполномоченный уголовного розыска Руслан нашли друг друга в череде дежурств и совместных выездов на места происшествия. Вместе они полтора года, а 6 июня у них родилась дочь!

«Для человека важно иметь семью, дом, где всегда любят и ждут. Особенно важно это в нашей профессии, когда служба отнимает много времени, физические и душевные силы. Близкие — это наш надежный тыл, который дает поддержку», — говорит Юлия.

Поздравляем полицейские семьи с праздником! Желаем, чтобы в суете служебных будней они не забывали уделять внимание, дарить заботу и любовь своим близким, здоровья, взаимопонимания, уважения, мира и благополучия.