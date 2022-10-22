Историческое здание легендарной школы №8 Якутска идет под снос

Мэрия Якутска объявила аукцион на снос легендарной школы №8 по проспекту Ленина, 32, выделив на эти цели 18,6 миллионов рублей. Демонтажные работы будут завершены к 15 декабря. Строительство школы на 400 мест началось в 1937 году организацией Якутстройтрест по первому в городе проекту двухэтажного каменного дома на столбчатых фундаментах с сохранением режима вечной мерзлоты и проходило в тяжелых предвоенных условиях, имели место недоделки, сообщает тгк Торбозное радио. Открыта к эксплуатации была в сентябре 1941 года, став в начале не только городским, но и республиканским образовательным учреждением, так как многие дети из сельской местности могли получить среднее образование только в городе.

На месте старейшего учебного заведения Якутска построят новую школу. При этом архитектурный облик 40-х годов будет сохранен, сообщает ЯСИА. В ходе прямого разговора глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что проектно-сметная документация предполагает появление новой школы с сохранением архитектуры 40-х годов, когда было построено здание школы. «У архитекторов есть подходы к тому, что здание будет более объемным, но вместе с тем сохранит стиль, который некоторые называют «сталинским ампиром», чтобы не изменять облик проспекта Ленина», — заявил Николаев. С марта ученики школы №1, которая в последнее время располагалась в старом здании школы №8, учатся в здании торгово-экономического колледжа.