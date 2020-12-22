Историческое событие в Сунтарском улусе

22 декабря Администрация муниципального района «Сунтарский улус (район)» в лице Главы Анатолия Васильевича Григорьева с одной стороны и Муниципальный совет уезда Тамян в лице Председателя Ким Чжон О с другой стороны, руководствуясь законами Российской Федерации и Республики Корея, в целях установления взаимовыгодных всесторонних международных связей, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве между Администрацией муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) Российской Федерации и Муниципальным советом уезда Тамян провинции Чолла-Намдо Республики Корея. Подписание прошло в режиме онлайн на площадке Zoom.

С приветственным словом на церемонии подписания соглашения выступил Министр по внешним связям и делам народов РС(Я) Гаврил Кириллин. Он отметил, что Российско-Корейское сотрудничество, в частности взаимный интерес между Якутией и Кореей развивается очень быстрыми и успешными темпами.

В ходе мероприятия стороны выступили с приветственными речями и видео презентациями своей родины. Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев сказал — «У жителей Республики Саха (Якутия) есть большой интерес к Республике Корее, к образу жизни, спорту, медицине и современным технологиям. Молодежь с удовольствием изучает корейскую культуру, ездит по обмену учиться в Корею. С вашей стороны мы также видим желание развивать международные связи. Мы открыты для сотрудничества и всегда стремимся успешно претворять в жизнь наши добрые договоренности».

В ответной речи Глава уезда Тамян господин Чхве Хен Сик также выразил уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве. И искренне поблагодарил всех участников подписания соглашения, за проявленный интерес и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Все участники были единодушны во взаимовыгодном участии и претворения в жизнь этого исторического соглашения.