Историческое событие прошло в стенах мэрии Якутска

Сегодня, 10 июня, в Малом зале Окружной администрации состоялось историческое событие — подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Якутской городской Думой и Общественной палатой города Якутска в целях совершенствования системы самоуправления, а также для установления деловых связей, информационного обмена и развития гражданского общества.

Инициатором мероприятия выступил Председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ и председатель Общественной палаты Якутска Андрей ВЫСОКИХ. Участниками подписания Соглашения стали заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА, председатели постоянных комиссий, депутаты Якутской городской Думы Владимир АММОСОВ, Марианна АНДРЕЕВА, Айаан ВАСИЛЬЕВ, Андрей ЛЕБЕДЕВ, Софрон НОВГОРОДОВ, члены Общественной палаты Якутска.

«Мы сегодня собрались на исторически важном мероприятии – подписании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Якутской городской Думой и Общественной палатой города Якутска. Необходимо отметить, что подобное Соглашение между представительным органом муниципалитета и Общественной палатой города подписывается впервые», — подчеркнул председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов в своей приветственной речи.

Он также отметил, что Общественная палата города является авторитетным институтом гражданского общества, который оказывает значительное влияние на социально-экономические процессы столицы республики, играет важную роль в координации действий общественных организаций, функционирующих на территории города.

Председатель гордумы выразил надежду, что председатели постоянных комиссий, депутаты Якутской городской Думы и члены Общественной Палаты города Якутска будут принимать самое активное участие в реализации Соглашения и что сотрудничество депутатского корпуса с членами Общественной палаты станет важным этапом в укреплении контакта общественности с представительным органом города Якутска.

«Я уверен, что вместе мы продолжим курс по реализации на территории города Якутска приоритетных социально-значимых и национальных проектов, а также целей и задач, поставленных президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ и главой Республики Саха (Якутия) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ. У города Якутска много планов, и нам необходимо сформировать систему сотрудничества между Якутской городской Думой и Общественной палатой в реализации стратегии социально-экономического развития города до 2030 года, которая будет направлена на процветание Якутска, повышение уровня и качества жизни нашего населения», – сказал Альберт Семенов.

Стоит отметить, что Соглашение между Якутской городской Думой и Общественной палатой Якутска подразумевает под собой консолидацию усилий для дальнейшего развития местного самоуправления в целях реализации права органов местного самоуправления на сотрудничество, по совершенствованию системы самоуправления, а также для установления деловых связей, информационного обмена и развития института гражданского общества. Участники мероприятия также отметили, что стороны Соглашения будут придерживаться политики открытости и гласности при обсуждении общественно важных проблем, формировать общественное мнение населения и доводить его до сведения органов местного самоуправления, и проводить совместную работу в рамках организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

«Мы будем только рады ближе общаться с Якутской городской Думой, вместе работать сообща, обсуждать общие проекты, и слышать друг друга. В том числе по подготовке к 1 июля – всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ», — отметил в свою очередь председатель Общественной палаты Якутска Андрей Высоких. — Это серьезный шаг, когда Общественным палатам России поручено подготовить наблюдателей в короткие сроки. Эта задача сложная для нас, но, тем не менее, мы нашли новые средства связи для оповещения жителей, волонтеров, и уже как три дня поступают к нам от жителей заявки».

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов добавил, что основная нагрузка по гражданскому контролю над общероссийским голосованием 1 июля ложится на плечи Общественных палат страны.

«Общероссийское голосование требует четкого подхода, и мы должны в этом плане работать сообща», — сказал он. – «Сегодня от нас жители ждут совершенно новых решений. Это соглашение – это фундамент, на котором мы должны выстроить деловые отношения для устойчивого развития нашего города. Наша страна на пороге больших изменений и сейчас, как никогда, нужна консолидация общественности и депутатов города Якутск».

Председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Якутской городской Думы Айаан Васильев поприветствовал членов Общественной палаты, и подчеркнул, что нынешний состав палаты состоит из представителей и столичного образования, что довольно важно.

«Ведь расходы на систему образования занимают практически половину бюджета города Якутска, и здесь работа Общественной палаты важна. Мы в хорошей взаимосвязи работаем уже полтора года, и хотелось бы, чтобы и в дальнейшем депутатов приглашали на заседания Общественной палаты, и после подписания Соглашения появились новые формы взаимодействия на благо нашего города».

«Мы возлагаем большие надежды на ваш профессионализм и опыт и желаем плодотворной, активной работы на благо развития нашего города», — сказал Альберт Семенов.

В завершении мероприятия участники Соглашения обменялись рукопожатиями, традиционными сувенирами и выразили уверенность, что совместными усилиями удастся проводить консультации по вопросам местного значения, по практике применения действующего законодательства, проводить общественную экспертизу проекта правовых актов органов местного самоуправления, вырабатывать рекомендации органам местного самоуправления при определении приоритетов политики Якутской городской Думы, повышать политическую и правовую культуру населения.