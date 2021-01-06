Историческое событие произошло в Якутии

В Вилюйском районе Якутии впервые за 60 лет получена мука из собственного зерна.

После 60 лет возобновилось производство муки из собственновыращенного зерна пшеницы на вилюйской земле, сообщает ulus.media.

Благодаря совместной работе впервые в нашей республике произведена мука 1 сорта из местной пшеницы, выращенной на плодородной земле Чочунского наслега Вилюйского района.

В 2021 году Чочунский наслег Вилюйского улуса отмечает 250-летие со дня образования. Начало 2021 года ознаменовано в наслеге событиями республиканского масштаба.

ООО “Ампаардаах” (руководитель Томский Симон Егорович) в 2020 году вплотную занялось выращиванием пшеницы, и к осени получили урожай зерна пшеницы 17 тонн. Помимо этого была закуплена мукомольня “Мельник-200” из г. Барнаул. Администрация района, департамент сельского хозяйства со своей стороны финансово поддержали организацию.

В хозяйстве отремонтировали бывшую котельную и сделали цех для мукомольни. На днях запустили мукомольню. Из города Барнаул приехал технолог мукомольного оборудования Мошин Сергей Анатольевич. Он установил и объяснил работникам ООО “Ампаардаах” как работает оборудование.

На сегодня из полученной муки жители Чочу уже попробовали лепешки, оладьи и пирожки. И удостоверились, что свое натуральное – и вкуснее, и полезнее.