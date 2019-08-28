Историческое событие. Мальков сибирского осетра выпустили в реку Вилюй

В местности Хаарабай Хайата, на границе Верхневилюйского и Вилюйского районов, в реку выпустили 15 тысяч мальков сибирского осетра. Глава Якутии Айсен Николаев, присутствующий на церемонии зарыбления, назвал это событие результатом совместной работы федеральных и республиканских структур, муниципальных образований и промышленных предприятий.

Напомним, год назад на Лене в Булунском улусе выловили половозрелых особей осетров. Рыбу доставили в поселок Чернышевский Мирнинского района, в ее транспортировке помогла компания «Алроса». После того, как осетры успешно адаптировались к искусственным условиям содержания, Росрыболовство включило их в федеральный реестр маточных стад. В июне текущего года полученная из них прижизненным способом икра была проинкубирована, а затем дала маленьких осетрят. Этих мальков сегодня выпустили в свободное плавание в реку Вилюй.

Айсен Николаев назвал событие результатом совместной работы федеральных и республиканских структур, муниципальных образований и промышленных предприятий. В ближайшее время, отметил он, здесь будет выпущено еще 35 тысяч мальков.

«Сегодня в Якутии поистине исторический день. Впервые выпускается молодь сибирского осетра в низовья реки Вилюй. Я искренне благодарю всех, кто принимал участие в проекте. Мы всегда очень много говорим об охране природы. Пора отдавать наши долги, то, что у нее забирали десятилетиями. Сегодня мы сделали первый шаг. Это только начало. В ближайшее время здесь будет выпущено еще 35 тысяч мальков. Такая работа будет продолжаться на других наших реках», – сказал руководитель республики.

Зарыбление Вилюя мальками сибирского осетра началось в рамках реализации нацпроекта «Экология» и стратегического указа главы республики об экологическом благополучии Якутии. В последующие годы власти Якутии намерены восстановить популяцию осетра в реках Индигирка и Колыма. Также в планах – искусственное воспроизводство в водоемах других ценных видов рыб, таких, как чир, муксун и нельма.