Исторический парк продолжает удивлять якутян

Исторический парк «Моя история» продолжает реконструировать традиционные блюда. В этот раз в парке приготовили белку и изготовили лук.

Отличием якутских луков от остальных северных народов служило большее количество деталей, применяемых при изготовлении лука. Размер лука зависел от роста его хозяина. Основными материалами для изготовления лука служили: берёза, лиственница, рог, берёста. Склеивание компонентов делалось с помощью рыбного клея. Все это, мы и попытаемся сегодня воссоздать.

А готовить мы будем одно из главных экспортных единиц Якутии до революционного времени – белку. Этого пушного зверя добывали сотнями и тысячами, на запад уходили только шкурки. А ценное мясо не пропадало, его с удовольствием употребляли в пищу как сами охотники-промысловики, так и их семьи.

По слухам, самая вкусная белка водится в Олекминском и Ленском улусах благодаря тому, что питается кедром. И сегодняшнюю эту дичь мы заказали именно с Ленского района, и очень благодарны нашей коллеге Лене Васильевой и его брату кадровому охотнику!

(Белок добывали и добывают до сих пор, и животное убили не только ради нашей прихоти. Мы специально искали и нашли кадрового охотника, который занимается заготовкой пушнины.)

У мяса белки более богатый аромат, чем у мяса кролика или курицы. Мясо взрослой белки считается вкуснее, если оно готовится долго и медленно. Мы так и поступили и готовили ровно 1,5 часа. А на вкус нам показалось, что очень похоже на мясо утки!