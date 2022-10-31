Исторический парк приглашает посетителей на программу в День народного единства

День народного единства – государственный праздник, день воинской славы России. Это самый молодой государственный праздник России, связан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и символизирует народное единение.

4 ноября с 14.00 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет специальная программа, посвященная Дню народного единства и Ночи искусств-2022.

В программе мероприятий:

14.00 – встреча представителей национальных общин Якутска;

14.30 – презентация национальных костюмов и блюд представителей национальных общин «Палитра национальных костюмов»;

14.00 – 16.00 – выставка — презентация кукол в национальных костюмах и мастер-класс по изготовлению выкроек нарядов для кукол от Ольги Алексеевой, преподавателя Сельскохозяйственного техникума;

15.00 – Тематическая экскурсия «Вклад народов Якутии в социально – экономическое развитие республики» от методиста, краеведа Виктора Борисова

16.00 – Игры и загадки народов России.

17.00 – просмотр фильма «Конец Смутного времени» реж. Ольга Демина, 2005 г. 45 мин.

18.00 – просмотр фильма «Наука побеждать» реж. Ирина Ганжа, Фенна Пластинина, 2005 г. 45 мин.

Вход на мероприятие бесплатный.

Место: ул. Ксенофонта Уткина, д. 5.

Проезд автобусами 14,18,17 – ост. «Якутавтодор»