Исторический парк приглашает на Фестиваль науки

19 и 20 октября в историческом парке «Россия – Моя история» пройдет VII Фестиваль науки в Республике Саха (Якутия) «NAUKA 0+».

В эти дни на базе мультимедийного комплекса будет создан научно-популярный центр, на площадках которого представят экспозиции инновационных достижений вузов и других научных организаций республики, лекции ведущих ученых об открытиях и разработках, серии массовых познавательных программ.

VII Фестиваль науки в Якутии является одним из основных республиканских мероприятий и посвящен Году консолидации в республике с целью привлечения внимания научного сообщества и общественности к проблемам развития гражданского общества, гармонизации межэтнических отношений и укреплению единства многонационального народа республики.

В программе мероприятия будет задействовано более 150 экспозиций вузов, профессиональных образовательных организаций, научных учреждений, школ и учреждений дополнительного образования республики.

Посетителей ждут презентации новейших научных разработок, показ работы разных приборов и оборудований, выставки, интерактивные игры, медицинская диагностика, показ научно-популярных фильмов, актовые лекции ведущих ученых Якутии, а также много других интересных площадок. Спектр представляемых экспозиций очень широк – каждый посетитель сможет найти площадку, которая придется ему по душе. Посетители не только увидят новейшие разработки в области робототехники, компьютерных технологий, но и примут участие в работе интерактивных и мультимедийных экспозиций.

Фестиваль науки проводится в Якутии седьмой год подряд и стал одним из главных мероприятий по популяризации науки среди населения. Несколько тысяч зрителей ежегодно приходят на площадки фестиваля, чтобы окунуться в мир изобретений и научного волшебства. С каждым годом количество посетителей растет, и для каждого возраста есть интерес – старшее поколение привлекает оригинальный подход к науке, старшеклассники могут выбрать профессию или утвердиться в уже сделанном выборе, а для самых маленьких посетителей наука предстаёт настоящей страной чудес.

Приглашаем всех жителей и гостей столицы республики в эти выходные посетить мероприятия фестиваля в историческом парке «Россия – Моя история» с 10:00 до 19:00 часов. Вход свободный.

Программа VII Фестиваля науки в Республике Саха (Якутия)