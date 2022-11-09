Исторический парк дарит донорам сертификаты

#КультураДонорству – Исторический парк в ноябре дарит сертификаты донорам, сдавшим кровь в Службе Крови г. Якутска

Весь ноябрь Исторический парк «Россия – Моя история» дарит сертификаты на бесплатное посещение выставки «Современная история Якутии» в рамках Всероссийской акции #КультураДонорству и #КультурныйКодДонора.

Основной этап Акции проводится с июня по ноябрь 2022 года. Всероссийская акция проводится в целях развития безвозмездного регулярного донорства крови на территории РФ, укрепления и пропаганды традиций милосердия, взаимопомощи, солидарности, а также во исполнение программы основных мероприятий Года культурного наследия народов России.

Для того, чтобы получить сертификат на выставку «Современная история Якутии», донору необходимо прийти в ГБУ РС(Я) «Станция переливания крови» по адресу ул. Петра Алексеева, д. 87 и сдать кровь или её компоненты.

Выставка «Современная история Якутии» – это самая большая и уникальная выставка об истории Республики, представляющая становление Якутии за последние 100 лет, начиная с конца XIX века до наших дней.

Экспозиция являет собой синтез современных мультимедийных технологий, арт-объектов и музейных экспонатов, ставших символами эпохи. В каждом зале посетитель сможет окунуться в атмосферу того времени и почувствовать, как менялась Якутия на разных этапах своей истории.

Исторический парк предлагает посетить также и другие экспозиции, которые проводятся бесплатно.

С особым трепетом ждем доноров Якутска!