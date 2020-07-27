Историческая реконструкция… якутских лепёшек

Сотрудники исторического парка «Россия – Моя история» реконструировали готовку якутских лепешек по старинным технологиям. Благодаря нашим друзьям Якутскому региональному отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а в частности Георгию Кулаковскому который воссоздал старинные жернова – мы смогли намолоть муку для готовки лепешек.

«Стоит отметить, что пшеница, которую мы использовали тоже якутская, а именно из берегов красавицы Амги. Где еще с ХVIII века начали выращивать зерновые» — отмечает Евгений Газизов — руководитель отдела по научно-методической и музейно-выставочной деятельности.

Кстати, жернова точнее сами камни, были найдены на территории современных Хатасс. Такие «мини-мельницы» использовались вплоть до середины ХХ века.

Для готовки в традиционном комельке, нам очень помог Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского в балагане которого и стряпали наши лепешки.

«Можно сказать я давно мечтала приготовить нечто подобное, для большей аутентичности, у мамы нашей коллеги мы нашли традиционную утварь и даже большую кытыйа XIX века! – за что ей отдельное спасибо!» — Туяра Павлова – заведующая отделом культурно просветительской и экскурсионной деятельности.

Готовили двумя способами, «үөлэн» (на рожне) и на обычной чугунной сковороде. На сковороде получилось приготовить две лепешки, а вот с первым вариантом немного посложнее. В старину существовала специальная подставка, куда вставляли палочки. Но в конце концов все получилось и очень даже вкусно! Некоторым вкус напомнил тесто для пиццы.