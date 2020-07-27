27.07.2020
15:23
196

Культура & Образование

Историческая реконструкция… якутских лепёшек

Сотрудники исторического парка «Россия – Моя история» реконструировали готовку якутских лепешек по старинным технологиям. Благодаря нашим друзьям Якутскому региональному отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а в частности Георгию Кулаковскому который воссоздал старинные жернова – мы смогли намолоть муку для готовки лепешек. 

«Стоит отметить, что пшеница, которую мы использовали тоже якутская, а именно из берегов красавицы Амги. Где еще с ХVIII века начали выращивать зерновые» — отмечает Евгений Газизов — руководитель отдела по научно-методической и музейно-выставочной деятельности.

Кстати, жернова точнее сами камни, были найдены на территории современных Хатасс. Такие «мини-мельницы» использовались вплоть до середины ХХ века. 

Для готовки в традиционном комельке, нам очень помог Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского в балагане которого и стряпали наши лепешки.

«Можно сказать я давно мечтала приготовить нечто подобное, для большей аутентичности, у мамы нашей коллеги мы нашли традиционную утварь и даже большую кытыйа XIX века! – за что ей отдельное спасибо!» — Туяра Павлова – заведующая отделом культурно просветительской и экскурсионной деятельности.

Готовили двумя способами, «үөлэн» (на рожне) и на обычной чугунной сковороде. На сковороде получилось приготовить две лепешки, а вот с первым вариантом немного посложнее. В старину существовала специальная подставка, куда вставляли палочки. Но в конце концов все получилось и очень даже вкусно! Некоторым вкус напомнил тесто для пиццы.

Фото: пресс-служба АУ РС (Я) «МК «Моя история»» по Республике Саха (Якутия)
Источник: пресс-служба АУ РС (Я) «МК «Моя история»» по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх