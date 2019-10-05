ПРЕМЬЕРА ДЕТЕКТИВНОГО РАССКАЗА ОТ «ЯКУТСКОЙ АГАТЫ КРИСТИ»

5 октября – День работников уголовного розыска МВД России. Сегодня, в день профессионального праздника сотрудников полиции, ведущих ежечасно незримый бой с преступным миром, SakhaLife публикует детективную историю, произошедшую в 80-х годах прошлого века в благословенном городе Якутске. Эта история основана на уголовном деле, которое произошло в практике молодого тогда сыщика Николая ЯНА и которое так и не раскрылось из-за человеческого фактора. Детективный рассказ «Источник» публикуется впервые.

Николай Сергеевич Ян, подполковник милиции в отставке, один из доблестных бойцов невидимого фронта, всю свою жизнь отдал милиции. Начав после армии службу в конвойном взводе, после Хабаровской ССШМ, впоследствии окончив и Омскую высшую школу милиции – элитную кузницу милицейских кадров, он прошел все ступени оперативной работы от рядового опера до начальника отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД г. Якутска, начальника ГОМ, начальника отделения «А» ОУР МВД ЯАССР и т.д.

Открытый характер, аналитический ум, уважение к человеку, великолепные знания, – все это впитанное с молоком матери и приобретенное в ходе суматошной, но нужной его характеру работы помогали раскрытию сотен и сотен преступлений, создавая тем самым заслон, безопасность родному Якутску. Отличительная черта Николая Сергеевича – скромность и честность. Так что о своих крупных достижениях и регалиях он умолчал.

В предлагаемом рассказе живет и действует вымышленный герой с другими вымышленными образами, тоже подполковник милиции в отставке Петр Петрович МУРУНОВ, прозванный в молодости за особое рвение к работе Золотой Пяткой. Через него мы поведаем сегодня о случае из практики Николая Серегеевича Яна.

Вдруг случается, что не уснуть от воспоминаний о давно прошедшем событии, оно явственно встает перед тобой, заставляя снова и снова пережить, вспомнить и прочувствовать былое. И что находит на твою голову? Из каких дебрей подсознания всплывает далекое ушедшее, видятся лица, действия, давно совершенные поступки, что неподвластно разумению и никак не поддается логике, ибо это давнишнее, бесцеремонно ворвавшееся в жизнь, выводит из размеренного течения жизни, ставя вопрос – что было бы, поступи ты тогда по-другому, не смолчи, скажи. И вправду, что было бы? Ответ один — было бы иначе. И несет, несет тебя вперед волна горечи, что не смог этого сделать, пошел против совести, не встал победно над этим фактом, как подобает мужчине, взяв на вооружение правду. Молод был тогда, не мог перечить начальству, но, главное, жаль было человека.

… За окном однокомнатной кэпэдэшки темень. Дворик и серые пятиэтажки поглотила осенняя мгла. Ни души. Прошел еще один никчемный пенсионерский день. Хозяину квартирки, неожиданно уютной для холостяка – все есть и на месте, аккуратно, даже цветы зеленеют на подоконнике — мужчине глубоко за пятьдесят, не спалось. «Старость, будь она не ладна», — сделал последнюю затяжку Петр Петрович, так его звали и, бросив бычок в банку с водой, наглухо закрыл балконную дверь: будто запечатал свои мысли, а также надеясь, что эта выкуренная сигарета – последняя в эту ночь. Вернувшись в комнату, он погрузился во вмятину старого, любимого, очень удобного дивана, принявшего ввиду долгого пользования формы его короткого, рыхлого тела. Закрыл глаза. И снова… И снова увиделся сегодняшний день, когда он, выходя из торгового центра, куда забрел по острой причине в поисках носков, невольно присмотрелся к солидному джипу. Из машины выскочил моложавый полковник полиции. Высокий и стройный, щеголеватый мужчина услужливо открыл дверцу машины перед пожилым. Дождался, когда тот усядется, и джип бесшумно тронулся с места.

Вежливость, несвойственная многим, и привлекла внимание Мурунова. Быстрого взгляда, которым Петр Петрович окинул старика, хватило, чтобы узнать его. Это был бывший коллега, начальник дежурной части городской милиции, всеми уважаемый Владимир Никандрович СИДОРОВ.

Во времена молодости Петра Мурунова за излишнюю энергию и умение быстро включаться в дело и доводить при любом раскладе до конца, в том числе и сбегать в магазин в случае успешно раскрытого дела, звали Золотой Пяткой. После юридического института, он надел погоны лейтенанта и, счастливый, оголтело носился по работе, которой бредил еще с девятого класса, начитавшись детективов. Сидоров же был тогда обыкновенным, скромным капитаном за сорок с хвостиком. С женой и сыном он обитал где-то в районе 17 квартала. В то далекое советское время о сегодняшних новостройках и тем паче о загородных коттеджах не было и понятия. Якутск застраивался пятиэтажными КПД. «Кэпэдэшки» были верхом роскоши, о котором и не мечтал милицейский люд, живший, где придется. Так что увиденное сегодня — дорогая машина, вежливый сын, достойная старость –привело Петра Петровича в тихое изумление. Но отнюдь. Отнюдь это не было завистью. Сидоров хорошо и добротно работал, дослужился до звания полковника и уже в солидном возрасте с почестями ушел в отставку.

— Мишаня, вставай! На работу опоздаешь, – в дверях стояла мать-старушка в застиранном халате с улыбчивым и добрым лицом. За ее спиной горела над столом лампочка без плафона, а на столе ждал единственного сыночка горячий завтрак: его любимая манная каша с маслом да оладьи с пылу, с жару.

— Сколько время? – сын встрепенулся в кровати, которая заходила ходуном под тяжестью его веса; соскочил и рванулся к умывальнику. Не прошло и нескольких минут, как Мишаня, здоровенный детина под сорок, хлопнул входной дверью деревянной квартирки. «Не поел толком», — сказала мать в сердцах, убирая со стола и глянув на часы. Ей самой тоже следовало спешить убираться в школе, но все, что сейчас происходило, было в радость. Дождалась-таки она своего непутевого сына из зоны, куда тот отбывал с аккуратной периодичностью по свойству своего вспыльчивого характера и нежных чувств к зеленому змию. Вместо слов летел у Мишани вперед кулак, драчун он был с детства. И все пошло под откос. Молодость, специальность, семья. Первый раз, второй, третий… Сколько выплакано слез, то знает только она. Но после последней, третьей отсидки вдруг поменялся ее Миша, устроился на работу в гараж. И как его туда взяли? Сидевших-то никуда не берут. Клеймо это – сидение. А тут как подменили. Пьяным не бывает, чуть-чуть навеселе лишь. На работу торопится. Возвращается часто за полночь. Деньги ей дает. Это ли не материнское счастье?

В это время Мишаня и вправду торопился в гараж, куда нанялся уборщиком. Работа непыльная — подмести, убрать, помыть из шланга полы, перетащить крупные агрегаты. Шел он на работу с утра, чтобы сдать гараж чистым, появлялся и к вечеру, также приводил в порядок боксы и двор. Старался по той причине, что устроился в этот солидный гараж по большому блату. На него завели даже трудовую книжку. Аванс и зарплата. Наконец, жизнь удалась, упустить этот фарт, вдоволь хлебанувший тюремной баланды, Мишаня не мог. Ему стали завидовать дружки-забулдыги. У него появились деньги, он приоделся, да и многое другое поменялось в жизни в лучшую сторону.

Покончив со своими прямыми обязанностями на работе, Михаил сел в автобус и поехал по делам. Неотложные дела у него были в пивбаре, метко прозванном в народе «мордобойкой». Одноэтажное деревянное здание по улице 50 лет Советской Армии с утра манило алчущих. Здесь можно было от души посидеть с бывшими «семейниками», вспомнить дела минувших дней, «перетереть», как говорится, за жизнь.

«Мордобойка» полностью оправдывала свое название. Страсти здесь накалялись до трагизма. Редкий день обходился без вызова милиции. Заметали по полной. Не раз в кутузке оказывался и он, пока однажды не вызвал Михаила молоденький лейтенант по фамилии Мурунов. С той памятной беседы с ним жизнь резко повернула свое русло…

Мишаня заказал большую кружку пива и стал ее цедить. Напиться он не должен – к вечеру ждала работа. Вскоре подсели дружки, заказали водку. Мишаня прикрыл свою кружку ладонью. Настаивать не стали. В отличие от них он – ого-го, рабочий класс.

Он веселился со всеми, пошли анекдоты. После обеда, когда в пивбаре уже стоял дым коромыслом, появился хорошо одетый молодой мужчина. Он занял место за стойкой бара, где в это время лакали пиво завсегдатаи заведения братья ЗАЛОМОВЫ. Как и многих, собравшихся здесь, их также отличала неуемная тяга к выпивке, в виду чего они вели подобающий образ жизни, не брезговали поживиться и чужим добром.

Окинув взглядом новичка, братья подобрели, потянулись к нему беседовать. Через какое-то время нашлись общие темы, а Мишаня, подошедший к стойке за очередной порцией, услышал отрывок разговора.

— Да за сезон на машину можно нарыть, — рассказывал братьям новичок.

— На машину? Да не может быть! – удивлялся старший Заломов, Вован, — и спрашивал: — И нарыл?

— Есть немного, — скромно отвечал мужчина, обводя братьев счастливыми хмельными глазами. Те переглядывались.

— Ну и как… Как ты провозишь… деньги? Почтой поди, – в нетерпении и больно дотошно интересовался второй брат, Юрик.

— Как –как? У меня надежно, под замком, — ответствовал мужчина.

— А где замок-то? – не унимался младший Заломов, стреляя светлыми глазами из-под нависших на лоб темных волос.

— Ну, это не важно… Ну что, за мужскую дружбу? – поднимал очередную рюмку посетитель. Он охотно расставался с деньгами, то и дело ходил к стойке. А ко времени, когда Михаил заторопился на работу, все втроем, шатаясь и по-братски обнявшись, вышли из пивбара.

Не надо быть особо прозорливым, чтобы догадаться, что праздничный стол продолжился в доме радушных братьев.

Утром следующего дня, после гаража, когда Мишаня открыл дверь «мордобойки» и занял свое место за столиком в углу, он нутром ощутил непривычную тишину и напряженность атмосферы. Настороженный народ разговаривал полушепотом, оглядываясь и пригибаясь к столу. И вскоре, когда к нему подсели закадычные дружки, он узнал, от чего все это.

– Грохнули Вован и Юрик вчерашнего, — сказали дружки шепотом, — по ходу так… Мишаня не стал спрашивать кого и как, сразу понял. Веселье в этот день не задалось. И вскоре он вышел вон из заведения.

В это время лейтенант милиции Петр Мурунов, он же Золотая Пятка, весь чистенький и отглаженный сидел в своем кабинете, сопоставляя данные очередного уголовного дела. Вскоре его отвлек телефонный звонок из дежурной части.

— Фамилия? – спросил Петр Мурунов, вспоминая, кого же из очевидцев он вызывал в это время к себе.

— Хорошо. Пропустите, — сказал лейтенант, оставшись довольным услышанным. Положил трубку, стал прибирать на столе бумаги. В дверь постучали, и в дверях показалась крупная фигура Мишани…

В Якутске буйствовала весна. Она раздвинула свинцовое небо над городом, и оттуда, наконец, полилось долгожданное тепло. По традиции конец марта знаменовался проводами зимы. Обычно в то далекое время горожане выходили встречать весну, кроме Комсомольской площади, и на Зеленый луг, где была лыжня, а то и каток радовал своей доступностью.

Во время суматошной подготовки к празднику, расчистки снега, свирепо рычащий бульдозер со скрежетом выгреб из сугроба металлическую бочку. Рабочие кинулись убирать ее с рабочей площади агрегата и увидели в проеме отверстия замерзшее мясо. Раздвинули не без усилий отверстие, и перед их глазами предстали … распиленные вместе с одеждой куски человеческого тела. Всех накрыл ужас. Когда пришли в себя, кто-то кинулся в сторону магазина «Прогресс» вызывать милицию.

В это время Петр Мурунов, Золотая Пятка, как раз отрабатывал информацию, принесенную источником. Зарегистрировав факт в своем отделе, он отнес ее в дежурную часть Якутского ГОВД. Буквально передал из рук в руки начальнику этой службы, капитану милиции Владимиру Никандровичу Сидорову. Тот похвалил его за оперативность и продуктивный подход к работе. Услышав эти слова, окрыленный Петя Мурунов помчался дальше.

В составе следственно-оперативной группы Петр выехал на Зеленый луг и осмотрел место страшной находки. Стоптанные и подтаявшие следы на снегу указывали, что бочка была привезена на Зеленый луг, скорей всего, еще в зимние месяцы. Возле нее суетились несколько человек. Но следы обуви и протектора шин не сохранились – свое дело сделало весеннее солнце.

Милиция Якутска забила тревогу. На раскрытие преступления перебросили лучшие силы, все службы получили задания. Как водится в таких случаях, были подключена общественность и негласный аппарат. Оперативность и еще раз оперативность могла стать залогом успешного раскрытия. Это знал каждый, носящий погоны.

На улице уже стемнело, когда Мурунов буквально влетел в кабинет, где дорабатывали свои дела молодые его коллеги. Часы показывали восемь вечера. Сообща стали думать над планом, как привести уголовное дело к своему закономерному концу. На этот момент уже была установлена личность погибшего бедолаги. Им оказался некий гражданин С., прибывший из-за пределов республики в промышленный район работать на сезон. Самый молодой и нетерпеливый опер Золотая Пятка предложил тут же поехать и осмотреть место происшествия. Известно, что при любом преступлении всегда остаются вещественные доказательства.

— Да ладно, Петруха, утро вечера мудренее, — сказал один из оперов, — давай засветло, никуда этот сарай не денется.

— Да и темно уже, ничего мы там не найдем, — поддержал его другой.

На том и порешили.

На следующее утро лейтенант Мурунов пришел на службу раньше всех и, взяв в «дежурке» сводку происшествий, узнал, что особых происшествий за ночь в Якутске не произошло, все целы и невредимы. Разве что сгорел сарайчик во дворе одного домика по улице 50 лет Советской Армии. Жертв нет.

Улица 50 лет Советской Армии, номер дома такой-то… Подошедшие коллеги ошарашено посмотрели друг на друга. Это был тот самый адрес — дома братьев Заломовых, выезд на который они вчера отложили…

Вскоре прыгающий на ухабах «уазик» довез их до места назначения. Перед глазами предстала груда пепла и обгоревшего хлама, поглотившая тайну смерти гражданина С.

Вот уж сколько зим и весен прошло с тех пор, а все не отпускает Петра Петровича стечение обстоятельств, которое сложилось тогда так, а не эдак. На расстоянии протянутой руки были перед ним убийцы, братья Заломовы. И знал он прекрасно мотив преступления, но исчезли в огне вещественные доказательства — царица раскрытия.

Но это еще не конец печально-трагичной истории, приключившейся в Якутске. Картина преступления и сейчас вживую стоит перед глазами Петра Петровича.

Сыщики – люди не промах. Проведя анализ событий, молодые оперативники, в числе которых были незаменимые сыщики Вячеслав АНИСИМОВ, Николай ДОЛГОВ и Александр СТЕПАРУК, пришли к такому выводу. Пожар в сарае произошел якобы при разогреве пилы «Дружба». Это конец истории. Развязка ее началась с того момента, когда гражданский муж матери братьев Заломовых, человек с характером, отсидками за плечами, занес пилу над трупом убитого гражданина С.

…«Банкет» после пивбара продолжился в доме братьев. От выпитого у гостя развязался язык. Братья узнали, что едет он с приисков, где малость заработал. Деньги вместе с багажом он оставил в камере хранения в авиапорту, так что все надежно, и скоро уж он улетит в родные края. Услышав это, Вован и Юрик воспряли духом. Нечестивые мысли посетили их буйные головы. Они стали спаивать гостя, что им удалось. Мужчина уснул сном праведника, а братья же, вытащив из кармана куртки номерок от камеры хранения, рванули в сторону аэропорта.

Надо было успеть. Успели. К их возвращению гость еще спал. Когда братья открыли чемодан, тот вдруг проснулся, все понял и кинулся на них с кулаками. Завязалась потасовка. Мужчина был силен. Но братьев было двое. В руках одного из них оказалась увесистая клюка из толстой арматуры. Сильный удар по голове не оставил мужчине никаких шансов. Братья присмотрелись к бездыханному телу и, враз протрезвев, вынесли тело в сарай.

Мать была на дежурстве, на ночной смене, но вернулся с работы ее сожитель, как сегодня говорят, гражданский муж. Встревоженные братья рассказали, что случилось, что произошло это случайно. Обругав их последними словами, тот взял «Дружбу» и вышел на улицу. Они расчленили труп, сложили в металлическую бочку. Утром бортовой «уазик» резво понесся в сторону Зеленого луга. На дворе стоял лютый январь, застлавший чудовищное преступление снегом и туманом…

Это сейчас, когда время покрыло преступные помыслы и страсти плотной пеленой, все кажется понятным и очевидным. Тогда же дело приняло совсем другой оборот и перешло в разряд «глухих» навсегда. Винить ли в этом капитана Сидорова, что спас собственную шкуру, обвинять ли себя, что подсобил предателю, предатель ли тот, который пошел ва-банк и замел все следы?

— И что бы я предпринял? – задавал себе вопрос в ночной тиши Петр Петрович, в очередной раз пробираясь впотьмах к балкону, чтобы покурить.

«Да никто бы меня в расчет не взял, юнца, у Сидорова был авторитет», — думал он, крепко затягиваясь сигаретой.

Молодые сыщики узнали-таки, от чего в ту ночь сгорел сарайчик с остатками вещественных доказательств. Когда Мурунов передал в руки Владимира Никандровича информацию об убийстве гражданина С., полученную от Михаила, то тот долго не думал — дал распоряжение сжечь сарай, полный следов преступления. По-другому Сидоров поступить не мог. В те времена работа с источниками, которых имел каждый сыскарь, была ответственной. Не лучшие представители общества были в их числе, а люди со сложным прошлым, не единожды отсидевшие, но поставлявшие ввиду этого весомую, ценную информацию. В случае, если источник совершал преступление, то в первую очередь летела с плеч голова человека в погонах, бывшего с ним на связи: его увольняли с работы незамедлительно, без права восстановления и начисления пенсии. Гражданский муж матери братьев Заломовых, бесстрастно распиливший мерзлое тело, был источником уважаемого капитана Сидорова.