Источник: самолет Бе-200 не смог продолжить тушение пожаров в Якутии из-за…

По словам собеседника ТАСС, поломка произошла в системе сброса жидкости.

Самолет Бе-200 не смог продолжить работы в Якутии по тушению лесных пожаров из-за поломки. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах Якутии, уточнив, что самолет прилетел из Хабаровска в республику, на территории которой 1 августа был объявлен режим ЧС регионального характера.

«Самолет-амфибия Бе-200, вылетевший из Хабаровска в Якутию на тушение лесных пожаров, из-за поломки не смог продолжить работу», — сказал собеседник агентства. По его словам, поломка произошла в системе сброса жидкости. Он добавил, что в случае, если неисправность не будет устранена, для тушения будет направлен второй борт.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда в Якутии 113 зарегистрированных термоточек находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом. Общая площадь лесных пожаров в труднодоступной зоне составляет 1 172 312 га.

Накануне в республике был введен режим чрезвычайной ситуации.