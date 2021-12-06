Исследования ученых СВФУ спрогнозируют устойчивость зданий на вечной мерзлоте

Ученые СВФУ проведут исследование изменений климата в республике, финансирование на два года составляет три миллиона рублей, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на официальный сайт Года науки и технологий в России.

«Специалисты СВФУ спрогнозируют интенсивность деградации криолитозоны и выяснят, как региону адаптироваться к климатическим изменениям. Работа пройдет при поддержке Российского научного фонда. Финансирование двухгодичного исследования составляет 3 млн рублей», — говорится в сообщении. Для этого используют данные более 15 метеорологических станций, находящихся в пяти климатических районах Якутии. Это позволит с достаточной точностью охарактеризовать всю территорию республики.

«Перед нами стоит задача трансформировать имеющиеся погодные модели до 2100 года с учетом наших знаний о геологическом строении Земли. Мы сможем понять, как ведут себя мерзлые породы в ответ на климатическую динамику», – приводятся слова руководителя проекта Никиты Тананаева. Он отметил, что ранее этот вопрос на таком уровне не решался. Ученые СВФУ планируют получить количественные оценки будущих изменений. Это поможет спрогнозировать устойчивость зданий и сооружений, построенных на мерзлоте. Результатом работы станет предложение мер для снижения климатических рисков.