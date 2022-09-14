Исследования на птичий грипп проводят в трех районах Якутии

Специалисты отбирают сыворотку крови и патологические материалы в Мирнинском, Анабарском и Оленекском районах и отправляют в лабораторию. На сегодняшний день исследовано 15 проб, вирус не выявлен. сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru Источник: тгк @yk24ru

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