14.09.2022
19:31
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Экология

Исследования на птичий грипп проводят в трех районах Якутии

Специалисты отбирают сыворотку крови и патологические материалы в Мирнинском, Анабарском и Оленекском районах и отправляют в лабораторию. На сегодняшний день исследовано 15 проб, вирус не выявлен. сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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