Исследование Якутии в арктических проектах РГО

25 июня в Штаб-квартире Русского географического общества в Москве состоялось первое заседание Рабочей группы по содействию реализации историко-географических проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации, сообщает официальный сайт Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.

Рабочая группа создана по инициативе Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и по поручению Министра обороны Российской Федерации, Президента Русского географического общества Сергея Шойгу в целях популяризации географии, сохранения исторического и культурного наследия России, природоохранной, образовательной и исследовательской деятельности для реализации потенциала Арктической зоны Российской Федерации.

Заседание прошло в он-лайн формате, объединив участников Рабочей группы в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Мурманске и Хабаровске.

В заседании приняли участие члены рабочей группы и приглашенные гости со всей страны: Председатель Рабочей группы, Первый Вице-президент Русского географического общества академик Николай Касимов, Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов, заместитель Исполнительного директора РГО ‒ директор Департамента регионального развития Сергей Корлыханов, представители Министерства обороны Российской Федерации, Правительства Республики Саха (Якутия), Исполнительной дирекции РГО и региональных отделений РГО.

«Русское географическое общество традиционно проводит работу, направленную на исследование географического, исторического и культурного наследия арктических территорий России. В XIX и ХХ веках под эгидой РГО состоялись многочисленные экспедиции по исследованию островов арктических архипелагов и севера Сибири. В современный период РГО, в тесном взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации и органами государственной власти арктических регионов Российской Федерации продолжает активное изучение Арктики», – отметил Первый Вице-президент РГО, академик Николай Касимов.

В рамках заседания рассматривались вопросы реализации историко-культурных и географических проектов на территории Республики Саха (Якутия), а также научных экспедиций на о.Котельный и о.Беннетта (Новосибирские острова).

В ходе заседания также обсуждался вопрос реализации проекта «Пути великих свершений. От Московского царства к Великой Российской державе», который предполагает научные исследования по маршрутам исторических путей продвижения российских исследователей в Сибирь и на Дальний Восток. Проект стартует в 2020 году и продлится до года 400-летия вхождения Якутии в состав Российского государства, отмечаемого в 2032 году. Маршруты проекта разделены на этапы, каждый из которых соответствует историческим этапам освоения Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки и Арктики. В 2020 году исследователи пройдут 3500 километров по рекам и волокам Костромской, Вологодской и Архангельской областей, Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Кроме того, участники заседания обсудили проведение ежегодной экспедиции «Покорители холода», направленной на поиск ежегодных минимальных температур в районе полюсов холода Северного полушария Земли.

Отметим, что некоторые из названных проектов поддержаны Русским географическим обществом в рамках грантовой кампании 2020 года.