Исследование раскрыло мотивы якутян-антиваксеров

ЦУР Якутии провел онлайн-исследование об отношении якутян к кампании вакцинации. Среди отказывающихся от прививок наиболее популярные причины — сомнения в эффективности вакцин (74%) и опасения побочных эффектов (69%).

«На фоне распространения информации о новом штамме «омикрон» мы фиксируем рост интереса жителей республики к темам вакцинации и QR-кодов. Каждую неделю появляются мифы и теории заговора, которые замедляют достижение коллективного иммунитета», – сообщил руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.

Большая часть опрошенных отнесли себя к социально ответственным гражданам – 62% вакцинировались, потому что считают это необходимой мерой для защиты себя и ближнего окружения. Практически все участники опроса (90%) имеют в своем окружении привитых от коронавируса знакомых.

Фиксируется рост беспокойства ситуацией с ковидом — треть опрошенных отметили повышение тревожности. Четверть респондентов желают ужесточения коронавирусных ограничений.

Итоги онлайн-исследования репрезентативной выборки респондентов показали, что фейки и ложные сведения становятся всё более значимым фактором для отказа от вакцинации. Возросло число якутян, утверждающих, что они стали чаще встречать в интернете фейки и новости негативного характера – с 40% до 49%.

ЦУР Якутии совместно с экспертным сообществом в ближайшее время проведет разбор самых распространенных мифов о вакцинации и QR-кодах.