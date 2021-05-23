«Испытано в Якутии»: Многие захотят

Николай Находкин: Уверен, что многие участники готовы испытывать свою продукцию в Якутии под эгидой МЧС России

Завершился XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2021», который проходил на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» в период с 12 по 16 мая 2021 года.

Участниками Салона стали более 250 предприятий и организаций, представившие свою продукцию на площади 12 тысяч кв.м. На открытых выставочных площадках площадью свыше 100 тысяч кв.м. были продемонстрировано более 350 единиц пожарной, спасательной, аварийно-восстановительной и вспомогательной техники.

В деловой программе Республику Саха (Якутия) представлял Николай Находкин — председатель совета Якутского регионального отделения Российского союза спасателей.

Во время работы выставки в парке «Патриот» было подписано Соглашение о сотрудничестве между ВНИИ ГО ЧС (ФЦ) и Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова, в т.ч. с использованием испытательного полигона СВФУ. Также Николай Александрович представил на ХIII Международной выставке собственные разработки и разработки якутских компаний по жизнеобеспечению спасателей и населения:

— Морозостойкая (до-80С) резина для пожарных рукавов, автотехники. Изготовлена в лаборатории «Технологии полимерных нанокомпозитов» СВФУ. Резина не теряет эластичности при -80С. Может изготавливаться для любой северной техники.

— Стационарный спутниковый антенный терминал превращает обычный стационарный телефонный аппарат в спутниковый. Может устанавливаться в спасательных домиках на сложных и отдаленных участках зимников.

— Трекер индивидуального геопозиционирования. Позволяет в отсутствие видимости, сотовой и спутниковой связи знать местоположение спасателей. Особенно важно при тушении крупных лесных пожаров, когда в сплошном дыму может поменяться ветер и направление движения огня. Это прототип очень перспективной разработки. Во многих странах были случаи гибели лесных пожарных, это мировая проблема. Якутские трекеры позволят видеть на экране каждого участника тушения пожара.

— Устройство для транспортировки пострадавших при низких температурах. Изготовлено в ООО «Хоту тент». Представляет в себе три функции – теплого одеяла, спальника и носилок с электроподогревом. Можно транспортировать пострадавшего на снегоходе или на руках, не боясь его заморозить.

— Арктический костюм спасателя. Изготовлено в ООО «Хоту тент». Теплый, плавающий костюм с электроподогревом от пауэр банка. Подогревает в области спины и паха, что очень важно при падении в ледяную воду.

— Поисково-спасательный маяк. Разработан и запатентован якутскими спасателями. Неоднократно доказал на деле свою эффективность. Может быть принят на оснащение аварийно-спасательных формирований.

Н.А. Находкину, как представителю ВНИИ ГО ЧС, а это Федеральный центр высоких технологий МЧС России, поручено проведение натурных испытаний техники и технологий МЧС в реальных условиях Якутии. «Я уверен, что многие участники готовы испытывать свою продукцию в Якутии под эгидой МЧС России. В дальнейшем, из таких участников можно было оформить целый стенд на выставке «Комплексная безопасность» с реальными результатами арктического направления под названием «Испытано в Якутии»», — прокомментировал Николай Александрович