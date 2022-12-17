17.12.2022
09:49
42

Якутия

Испытано на себе: предлагают увеличить зарплату якутским дворникам

Житель Якутска попробовал на себе работу дворников в -46°С. Теперь он говорит, что за труд в таких экстремальных условиях работягам надо платить зарплату в двойном размере, сообщает тгк @djiikey

Источник: тгк @djiikey

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