13.07.2020
09:12
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Коронавирус

Испытания вакцины от коронавируса успешно завершились в России

Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах вакцины от коронавируса, передает «Якутия 24» со ссылкой на РИА Новости.

Первую группу добровольцев выпишут из больницы 15 июля, вторую — 20 июля. После выписки медики продолжат наблюдать, как ведет себя их иммунитет.

По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра ЛУКАШЕВА, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

«Ученые разделили испытуемых на две группы, одна из которых получала одну дозу вакцины, а вторая — две. В первые дни после вакцинации у добровольцев наблюдалась повышенная температура тела, однако других негативных реакций не было выявлено. Все они чувствуют себя отлично», — отметил он.

Дальнейший план разработки вакцины определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации и возможностью масштабирования производства.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://yk24.ru/index/koronavirus/ispyitanie-vakczinyi-ot-koronavirusa-uspeshno-zavershilos
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