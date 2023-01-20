Испытания холодом? Крещенские морозы будут трещать еще неделю

…Выучи намертво, не забывай

И повторяй, как заклинанье:

«Не потеряй веру в тумане,

Да и себя не потеряй!»…

Владимир Высоцкий



В большинстве районов сохранится погода без осадков, небольшой снег выпадет на северо-востоке и местами на юго-западе. В Анабарском, Булунском ночью порывы до 15-19 м/с, в Колымо–Индигирких районах до 9-14 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -51-56°, при снеге -42-47°, в Арктических районах -33-38°. Температура воздуха днем -46-51°, при снеге -39-44°, на Колыме, в Арктических районах -30-35°. В Якутске слабый снег, туман, ветер северный 1-4 м/с. Температура ночью -47-49, в окрестностях -50-52°, днем -45-47°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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