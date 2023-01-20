20.01.2023
00:01
161
Погода
Испытания холодом? Крещенские морозы будут трещать еще неделю
В большинстве районов сохранится погода без осадков, небольшой снег выпадет на северо-востоке и местами на юго-западе. В Анабарском, Булунском ночью порывы до 15-19 м/с, в Колымо–Индигирких районах до 9-14 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -51-56°, при снеге -42-47°, в Арктических районах -33-38°. Температура воздуха днем -46-51°, при снеге -39-44°, на Колыме, в Арктических районах -30-35°.
В Якутске слабый снег, туман, ветер северный 1-4 м/с. Температура ночью -47-49, в окрестностях -50-52°, днем -45-47°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.01.2023
0
1
20.01.2023
0
94
20.01.2023
0
83
19.01.2023
0
314
19.01.2023
0
978
19.01.2023
0
405
19.01.2023
0
826
19.01.2023
0
1277
19.01.2023
0
923
19.01.2023
1
487
19.01.2023
0
641
19.01.2023
0
490
19.01.2023
0
1105
19.01.2023
0
324
19.01.2023
0
270
19.01.2023
0
1053
19.01.2023
0
1843
19.01.2023
0
861
19.01.2023
0
372
19.01.2023
0
410
19.01.2023
0
347
19.01.2023
0
382
19.01.2023
0
564
19.01.2023
0
1547
19.01.2023
0
2706
19.01.2023
0
820
19.01.2023
0
520
19.01.2023
0
2144
19.01.2023
0
615
19.01.2023
0
906
19.01.2023
0
2517
19.01.2023
0
1331
19.01.2023
0
540
19.01.2023
0
1498
19.01.2023
4
1356
19.01.2023
0
1105
19.01.2023
0
5184
19.01.2023
0
1603
19.01.2023
0
20072
19.01.2023
0
683
19.01.2023
0
1565
19.01.2023
0
1930
19.01.2023
0
1096
19.01.2023
0
1057
19.01.2023
0
10265
18.01.2023
0
4604
18.01.2023
0
2722
18.01.2023
0
1141
18.01.2023
0
1325
18.01.2023
0
614
18.01.2023
0
723
18.01.2023
0
1036
18.01.2023
0
282
18.01.2023
0
406
18.01.2023
0
3000
18.01.2023
0
3582
18.01.2023
0
1409
18.01.2023
0
9886
18.01.2023
1
5294
18.01.2023
0
538
18.01.2023
0
425
18.01.2023
0
623
ТОП НОВОСТИ
15.01.2023
0
38937
19.01.2023
0
20521
18.01.2023
Лучший комментарий
6
17322
14.01.2023
1
15768
18.01.2023
0
13449
16.01.2023
1
13094
14.01.2023
3
11544
14.01.2023
0
9980
Добавить комментарий