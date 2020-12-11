Испытание коронавирусом здравоохранение Якутии выдержало — Галина Данчикова

Но у медиков возникли вопросы, которые невозможно решить без поддержки федерального центра.

Галина Данчикова и министр здравоохранения Елена Борисова в режиме видеоконференции обсудили с главами муниципальных образований и главными врачами 64 муниципальных медицинских организаций лекарственное обеспечение в республике, а также необходимость нормативной и законодательной помощи. Депутат сообщила, что в этом году, согласно изменениям в ФЗ, медорганизации будут не вправе отказывать застрахованным лицам в медпомощи.

С начала пандемии Якутия получила на стимулирующие и социальные выплаты, тестирование, другие антиковидные меры из федерального бюджета около 7 миллиардов рублей, из республиканского — почти 3 миллиарда.

Алданские медики считают, что вахтовиков надо признать отдельной категорией граждан и предусмотреть финансирование. Но для этого необходимо актуализировать существующую нормативно-правовую базу о вахтовом методе работы, которая десятками лет не обновлялась.

Проблемы есть и на фармацевтическом рынке страны с препаратами, рекомендованными Минздравом РФ для лечения covid-19. И это ощущается в Якутии.

По данным Росздравнадзора РС (Я), лекарственным обеспечением при коронавирусной инфекции занимаются 211 аптечных организаций, в том числе — 18 муниципального подчинения, 187 индивидуальных предпринимателей и организаций.

По состоянию на 1 декабря, в стационарах республики запас основных противовирусных, антибактериальных, антицитокиновых и других препаратов составляет от 10 до 90 дней. Некоторых препаратов в наличии нет, и это сигнал для оперативного принятия мер.

В розничной аптечной сети арктических районов наблюдается снижение количества препаратов в конце каждого месяца. В отдельных районах необходимых лекарств мало или нет совсем, что говорит о нарушении прав по охране здоровья граждан, и является недопустимым, считает член думского комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова.

Руководство Национального центра медицины подняло тему о продлении авансирования медучреждений из-за сокращения плановых приемов пациентов в период пандемии.

Обеспокоенность генерального директора лечебного учреждения понятна. Если бы не были приняты меры, то к концу года долг больницы перед системой ОМС мог вырасти в разы.

Отметим, что вечером в тот же день стало известно, что этого не произойдет. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о порядке продления авансовых платежей до конца 2020 года. Больницы и поликлиники, работающие по системе ОМС, будут получать авансовые платежи и тратить их на текущие нужды.

Этот вопрос обсуждался на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ в начале декабря. По словам Михаила Мишустина, во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся напряжённой. Понимая, как трудно на местах оказывать медпомощь в таких условиях, правительство РФ внесло изменения в принятое постановление от 3 апреля 2020 года. Именно об этом и шла речь на встрече с депутатом.

Обращаясь к главам муниципальных образований и главным врачам ЦРБ, Галина Данчикова сказала, что разговор состоялся полезный, конкретный. Парламентарий услышала главное, что сегодня волнует медицинское сообщество, какие проблемы требуют решения в ближайшее время. Она акцентировала внимание на вакцинации населения, особенно в арктических районах, готовности медперсонала, социальных работников к ее проведению в первую очередь. Руководители муниципальных образований должны взять под личный контроль организацию вакцинации в районах республики.

Для эффективной борьбы с коронавирусом, где все проблемы важные, Государственная Дума оперативно принимает законодательные решения. Вопросы о совершенствовании нормативно-правовой базы, поставленные на рабочей встрече в минздраве РС(Я), будут доведены до правительства РФ и профильного комитета парламента, заверила Галина Данчикова.