Исправительные колонии презентовали производственную продукцию на региональных выставках

Сшитые осужденными образцы спецодежды и изготовленную сувенирную продукцию смогли оценить участники выставок «МедЭкспо» и приуроченной ко Дню охраны труда в Ленском объединенном речном пароходстве.

В рамках Дня охраны труда, организованного в Ленском объединенном речном пароходстве, сотрудники исправительной колонии № 6 продемонстрировали спецодежду для различных видов труда и погодных условий, которая может быть сшита осужденными в том числе и по индивидуальным эскизам. Присутствующие отметили ее удобство и комфорт, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.

Представители исправительной колонии № 7 предложили покупателям сувенирные изделия, изготовленные осужденными, на выставке «МедЭкспо», которая состоялась в торговых рядах «Кружало». Это резные нарды, картины и шкатулки, хомусы, кухонные наборы и многое другое.

Регулярное участие исправительных учреждений в выставочно-ярмарочных мероприятиях способствует популяризации продукции и привлечению сторонних заказчиков, что обеспечивает увеличение количества рабочих мест для осужденных.