Исправительные центры будут созданы на базе предприятий Якутии

В регионе рассматриваются возможности создания исправительных центров на производственной базе предприятий и регионального имущества.

Руководством УФСИН запланированы мероприятия по увеличению количества мест в исправительном центре № 1 в г. Ленске. Совместно с представителями органов власти республики рассматривается возможность строительства специализированного учреждения при исправительной колонии № 1 в г. Якутске. Также будут созданы участки, функционирующие как исправительный центр, на базе предприятий и регионального имущества с организацией рабочих мест в различных сферах экономики, в том числе в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, при строительстве объектов.

Отметим, чторешением Совета Безопасности Российской Федерации регионам поручено до 2024 года расширить сеть исправительных центров для обеспечения исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ.

24 ноября 2021 года министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко совместно с руководством ФСИН России по данному вопросу провел совещание с высшими должностными лицами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В работе совещания от Республики Саха (Якутия) приняли участие начальник УФСИН Василий Седрисев, заместитель начальника территориального органа Владимир Игнаткин, начальник Управления Минюста Александр Бурханов, заместитель председателя госкомитета по занятости населения Савва Михайлов, первый заместитель министра министерства строительства Галина Новикова и другие.

На совещании было подчеркнуто, что принудительные работы – это вид наказания, не связанный с лишением свободы. Осужденные получают возможность трудиться на базе коммерческих компаний или региональных хозяйственных организаций. После отбывания срока по принудительным работам, они смогут остаться трудиться на тех же предприятиях уже как обычные работники. Переход на принудительные работы помогает осужденным вернуться к нормальной жизни в обществе, наладить социальные связи, возобновить контакты с семьей, получить работу по трудовому договору. Количество рецидивов после исправительных центров почти в четыре раза меньше по сравнению с другими видами наказания.

Министр юстиции Российской Федерации обратил внимание, что для регионов создание исправительных центров – хороший инструмент для решения проблемы нехватки рабочих рук как на предприятиях, так и в сфере ЖКХ.

Субъектам Российской Федерации были даны рекомендации по организации работы по созданию условий отбывания наказания в виде принудительных работ. Предполагается, что к концу 2024 года в территориальных органах ФСИН России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет создано 6550 мест для трудоустройства и размещения осужденных к принудительным работам, в том числе в Республике Саха (Якутия) – 463 места.

От Республики Саха (Якутия) внесен ряд предложений. Запланировано проведение мероприятий по увеличению количества мест в исправительном центре № 1 в г. Ленске с 100 до 160. Рассматривается возможность строительства исправительного центра при исправительной колонии № 1 в г. Якутске и создание участков, функционирующих как исправительный центр, на базе предприятий и регионального имущества с организацией рабочих мест в различных сферах экономики, в том числе в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, при строительстве объектов.

В течение 2021 УФСИН России по Республике Саха (Якутия) были организованы мероприятия, направленные на расширение в регионе сети исправительных центров.

Инициированы рабочие встречи руководства УФСИН с федеральным инспектором по Республике Саха (Якутия) Николаем Романовым, заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольгой Балабкиной, Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сарданой Гурьевой, главой городского округа «Город Якутск» Евгением Григорьевым.

Вопрос создания изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, был рассмотрен совместно с директором судоремонтно-судостроительного завода Петром Накулой в ходе выездного совещания на строящемся объекте АО «Жатайская судоверфь».

Руководитель УФСИН Василий Седрисев и сотрудники отделения по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, и уголовно-исполнительной инспекции выезжали в Нюрбинский район республики. В ходе поездки обсуждалась возможность создания исправительного центра с прокурором Нюрбинского района Александром Слепцовым, первым заместителем МР «Нюрбинский район» Артуром Яковлевым, главой МО «Город Нюрба» Александром Ивановым, а также заместителем начальника отдела МВД России по Нюрбинскому району Николаем Алексеевым.

Во время рабочего визита в г.Ленск заместитель начальника УФСИН Владимир Игнаткин совместно со старшим помощником прокурора по Ленскому району Станиславом Перевозкиным посетили исправительный центр № 1, где в сопровождении начальника учреждения Павла Колосова совершили обход помещений и прилегающей территории в целях рассмотрения возможности увеличения лимита наполнения до 160 мест.