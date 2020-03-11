Исповедь Глушко за несколько часов до назначения

Новоиспеченный заместитель министра просвещения России Дмитрий ГЛУШКО опубликовал у себя в социальных сетях пост-благодарность:

Жизнь чём-то похожа на ультратрейл. В ультратрейле много работы, терпения, характера. И много много размышлений и работы над собой. Есть много где можно поскользнуться, сорваться, оступиться, подвернуть ногу и тд. Но все это преодолимо. Главное терпеливо пахать и учиться у тех, с кем бежишь рядом. У каждого свой трейл. Со своими препятствиями, бродами, грязью, солнцем и неповторимыми (доступными только тебе) пейзажами. За каждым крутым подъемом всегда есть спуск. И спуск это тоже кайф. И проходить его нужно быстро, динамично и внимательно. Потому , что за спуском снова подъем!



На моем ультратрейле встречалось много людей. И каждому из участников жизненного забега я благодарен. Но сегодня я хочу сказать спасибо за помощь, понимание и терпение нескольким Человекам! Марина Софронова, Данил Уфимцев, Максим Дмитриев, Михаил Сивцев за то, что долгие годы (уже долгие) мы одна команда!

Владимир Солодов за то, что поддержал меня сильно в момент когда это было очень нужно!



Robert Urazov за то, что пригласил в крутую команду и дал возможность мечтать и реализовать мечту!

Sergei Khatylykov, Владимир Максимов, Бариев Марат, Азат Мурадов, Шерзод Асатулаев ,Haider Farman , Գաբրիել Ղազարյան, Nazarov Dilshod за то, что помогали вместе проектировать и реализовать мечту- первые Зимние международные спортивные Игры «Дети Азии» — и дальше будем проектировать и реализовывать!

Айсен Николаев за то, что в самых сложных ситуациях понимал и поддерживал !



Юлия Ханьжина, Нелли Бадалян, Жанна Кадылева, Варвара Лукашина за то, что вместе мы мы сделали много крутого, очень крутого!

Вячеслав Лащевский и Климов Александр Алексеевич за мудрые советы!

Dusan Olaj за то , что показал как надо проходить длинные дистанции!





Друзья мои! Извините если кого тут не назвал.

Человек один ни что. Вместе мы команда!

И даже в ультратрейле нужна команда! И именно команда нужна в ультратрейле.



Начинается новый период жизни и новая интересная работа. Новые ультратрейлы , как тренировки перед новыми гонками.



Союз Ворлдскиллс Россия — я люблю тебя!





Бежим дальше! Впереди Новые подъемы и спуски, препятствия и незабываемые пейзажи! И мечты и их свершение!

Вперёд!



P.S. Один мой руководитель (именно руководитель) и старший товарищ сказала: старый друг лучше новых двух!