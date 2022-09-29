29.09.2022
13:01
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Общество

Исполнительные производства в отношении попадающих под частичную мобилизацию  подлежат приостановлению

 Федеральная служба судебных приставов информирует о том, что исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению.

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения. Соответствующее взаимодействие налажено между Федеральной службой судебных приставов и Минобороны России.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)

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